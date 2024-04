20-Euro-Münze offiziell gesichtet! Wie viel sie wert ist, ist kaum zu glauben

Euro-Münzen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Hin und wieder allerdings hebt sich ein Geldstück von seinen auf den ersten Blick gleich aussehenden Geschwistern deutlich ab. Schon eine kleine Abweichung oder ein vermeintlich großer Makel kann den entscheidenden Unterschied bedeuten – und den Wert der Euro-Münze immens steigern.

Zugegeben: Die 20-Euro-Münze, um die es hier gehen soll, hebt sich schon allein durch ihre Größe deutlich von anderen Exemplaren ab. Denn ihr Durchmesser liegt bei 37 Zentimetern. Auch ihr Gewicht von 31 Kilogramm ist nicht für den Durchschnittsgeldbeutel gemacht. Dennoch wird ihr Wert viele überraschen.

+++ 20-Euro-Münze jetzt offiziell auf dem Markt – du kannst dir kaum vorstellen, wie viel sie wert ist +++

20-Euro-Münze erinnert an besonderen Jahrestag

Die besondere 20-Euro-Münze mit dem Namen „Big Phil“ wurde 2004 im österreichischen Wien herausgegeben. Anlass war der 15. Jahrestag der Wiener Philharmoniker. Die Riesenmünze besteht aus 1000 Unzen Gold, was schon einen Hinweis auf ihren unfassbaren Wert geben könnte. Auf der Vorderseite der Goldmünze ist die Orgel im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins abgebildet, auf der Rückseite zeigt sie verschiedene Instrumente.

Auch interessant: 2-Euro-Münze plötzlich über 1000 Euro wert? Darauf musst du achten

Gerade mal 15 Expemplare wurden mit der besonderen Auflage in Umlauf gebracht. 14 Münzen gelangten laut dem Münz-Portal „Bullionweb“ in internationale Sammlerhand, während ein Stück im Münzmuseum der Nationalbank in Wien zur Ausstellung kam. Und eines der seltenen Exemplare ist seit Freitag (19. April) in der neu eröffneten „pro aurum“-Filiale im deutschen Hamburg zu finden.

Wert hat sich über die Jahre gesteigert

Tatsächlich hatte sie zum Ausgabezeitpunkt einen Nennwert von gerade mal 100.000 Euro. Ihr Materialwert betrug eine halbe Millionen Euro. Laut Münzexperten hat sich der Wert der 20-Euro-Münze innerhalb eines Jahrzehnts allerdings vervielfacht.

Mittlerweile sei das besondere Geldstück satte 2,2 Millionen Euro wert. An die besondere 20-Euro-Münze heranzukommen, grenzt allerdings aufgrund der minimalen Stückzahl an eine Unmöglichkeit. Doch wer einmal in Hamburg, Tokio oder New York zu Besuch sein sollte, kann sie sich live ansehen.