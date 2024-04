2-Euro-Münze plötzlich über 1000 Euro wert? Auf DIESES Detail kommt es an

Einmal im Leben im Lotto gewinnen und die ganz große Kohle abzusahnen – das ist das Ziel vieler Menschen. Andere wiederum hoffen darauf, auf anderem Wege ans große Geld zu kommen. Wer das Glück auf seiner Seite hat, könnte sogar in einem Portemonnaie fündig werden.

Denn immer wieder tauchen Euro-Münzen auf, die auf den ersten Blick wie ein ganz normales Geld-Stück aussehen. Doch ihr wahrer Wert zeigt sich meist erst, wenn man genauer hinsieht. So auch bei dieser 2-Euro-Münze. Doch ist sie wirklich so viel wert, wie ihr Verkäufer angibt?

2-Euro-Münze für über 1000 Euro gehandelt

Besonders Bewohner der Hauptstadt Berlin sollten jetzt ganz genau hinhören. Eine 2-Euro-Münze von 2018 wird jetzt bei „Kleinanzeigen“ für 1500 Euro gehandelt. Doch nicht das Symbol – das Schloss Charlottenburg – auf seiner Rückseite, soll diesen horrenden Angebotspreis rechtfertigen. Auch nicht die Ziffer „2018“ oder die Prägungen „Berlin“ und „A“. Es soll an der Fehlprägung der Münze liegen.

Denn die vermeintlichen Makel steigern den Wert von Geldstücken. An sich hat diese 2-Euro-Münze einen Wert von 3,90 Euro. Schleichen sich aber Fehler ein, so etwa ein Zeichen zu viel am Münzrand oder ein „fehlgeprägtes“ Schloss Charlottenburg.

Käufer sollten aufpassen

Bei „Kleinanzeigen“ hat sich laut „t-online“ ein regelrechter Markt für die vermeintlich wertvollen Münzen etabliert. Doch nicht immer sind die horrenden Preise, zu denen die Geldstücke angeboten werden, auch gerechtfertigt. Und auch in diesem Fall rund um die 2-Euro-Münze könnten Käufer jetzt in die Falle tappen.

Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte sich laut dem Online-Portal an einen Münz-Experten wenden. Sie haben das nötige Know-How, um eine vermeintlich wertvolle 2-Euro-Münze realistisch einzuschätzen. Wer an das große Geld kommen will, sollte sich im Zweifel also bessere andere und sicherere Wege suchen, um am Ende nicht das Konto ins Minus zu treiben.