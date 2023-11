Diese 2-Euro-Münzen sind jetzt hunderte Euro wert – jeder könnte sie im Geldbeutel haben

Wer hierzulande in sein Portemonnaie blickt, der freut sich schon, überhaupt die ein oder andere 2-Euro-Münze darin zu finden. Oft liegt im Münzfach lediglich ein bisschen Kupfergeld oder maximal zehn oder zwanzig Cent.

Doch über ein paar 2-Euro-Münzen könntest du dich sogar ganz besonders freuen. Denn diese sind vielleicht sogar hundert- oder tausendmal so viel wert wie du denkst.

Diese 2-Euro-Münzen sind ihr Vielfaches wert

Einige der besonders wertvollen 2-Euro-Münzen kommen aus Monaco. Das ist zunächst nicht verwunderlich, denn im Zwergstaat wird nicht so viel Kleingeld geprägt wie in anderen Ländern. Auch Münzen aus San Marino oder dem Vatikan sind deshalb an und für sich schon wertvoller als eine durchschnittliche Euro-Münze aus Deutschland.

Daher könnte auch in deinem Portemonnaie ein kleines Vermögen schlummern. Allerdings ist das natürlich nicht sehr wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass die zehn wertvollsten 2-Euro-Münzen keine gewöhnlichen, sondern ganz besondere Sammlermünzen sind. Und können nicht nur ihren hundert-, sondern sogar tausendfachen Wert bringen.

Top-Ten der 2-Euro-Münzen im Vergleich

Die wertvollste der Top-Ten ist laut „muenzen.eu“ die „Grace Kelly“ mit einem geschätzten Verkaufspreis von 3.300 Euro. Die Münze wurde 2007 in Monaco geprägt und zeigt das Porträt der Fürstin Gracia Patricia, die 1982 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Die Gedenkmünze kam somit zu ihrem 25. Todestag heraus.

Und auch die Gedenkmünze zum 800-jährigen Jubiläum des Schlossbaus auf dem Felsen von Monaco könnte dir 3.2000 Euro einbringen – solltest du sie haben. Diese wurde sogar nur halb so oft geprägt wie die „Grace Kelly“, nämlich 10.000 Mal. Die Plätze drei bis zehn im Ranking können da nur schwer mithalten.