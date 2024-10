2-Euro-Münzen in jedem Geldbeutel – doch diese darfst du nicht ausgeben!

Die meisten Menschen wollen ihr Münzgeld im Portemonnaie immer rasch los werden, weil es stört und schwer im Portemonnaie liegt. Allerdings sollte man nicht alle Münzen direkt ausgeben – besonders unter den 2-Euro-Münzen befindet sich der ein oder andere Schatz.

Für Münzensammler sind die 2-Euro-Münzen oft am interessantesten – vor allem, weil einige einzelne Exemplare am meisten wert sind. Eine recht neue Münze ist mit am meisten gefragt – auf DIESE Details solltest du achten.

Auf diese 2-Euro-Münze solltest du achten

Eine 2-Euro-Münze ist nicht gleich „nur“ zwei Euro wert. Denn einige Exemplare können diese Summe weit überschreiten. In seltenen Fällen kann eine solche Münze gar bis in den dreistelligen Bereich gehen. Manchmal sind es sogar Fehlproduktionen und kleine Fehler an oder auf den Münzen, die sie so besonders und wertvoll macht.

So zum Beispiel, wenn die Rückseite der Münze auf dem Kopf steht. Bei der sogenannten „Stempeldrehung“ können einzelne Exemplare bis zu 200 Euro wert sein. Noch höher geht es, wenn die Münze eine komplett falsche Prägung hat – wenn beispielsweise auf einem 2-Euro-Stück die Prägung eines Ein-Euro-Stücks ist. Dies ist unter den Sammlern enorm gefragt und daher bis zu 650 Euro wert.

++ Euro-Münze ist ein Vermögen wert – hast du sie im Geldbeutel? ++

Es ist also ratsam, solche Münzen nicht hastig im Alltag auszugeben. Manchmal lohnt ein Blick ins Internet oder der Rat eines Experten, um aus dieser Münze noch etwas mehr Kapital zu schlagen. Das gilt auch für spezielle Neuauflagen der Bundesrepublik Deutschland.

Besondere Münzreihe in Deutschland

Erst im vergangenen Jahr hat das Bundesministerium für Finanzen zwei ganz besondere 2-Euro-Münzen in Umlauf gegeben. Die 2023 in Deutschland eingeführte Serie „Bundesländer II“ setzt zum Beispiel eine bestehende Serie mit 17 Münzen fort und präsentierte die Hamburger Elbphilharmonie als Motiv.

Weitere News:

Darüber hinaus hat die Bundesregierung für 2023 die Prägung einer weiteren 2-Euro-Gedenkmünze beschlossen, die Karl dem Großen gewidmet ist. Bei diesen Motiven solltest du also lieber zweimal hinschauen.