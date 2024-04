Seltene 2-Euro-Münze wird für hunderte Euro gehandelt – an diesem Symbol erkennst du sie

Mit einem Schlag ordentlich reich werden: Wer nicht gerade Lotto spielt, der muss auf anderem Wege auf eine glückliche Fügung des Schicksals hoffen. Bei vielen könnten wertvolle Münzen für einen unerwarteten Geldregen sorgen.

Immer wieder wird mit Geldstücken gehandelt, die besondere Symbole aufweisen. Vor allem Fehlprägungen steigern schnell mal ihren Wert. Gerade das Fürstentum Monaco ist für besondere Münzen bekannt. Und eine Jubiläums-Münze ist mittlerweile sogar hunderte von Euros wert.

2-Euro-Münze für hunderte Euro gehandelt

Um genau zu sein, handelt es sich dabei um eine 2-Euro-Gedenkmünze. Zu Ehren des 300. Geburtstages von Fürst Honoré III. wurden die begehrten Exemplare 2020 in Umlauf gebracht. Fürst Honoré regierte das Fürstentum Monaco von 1732 bis 1793.

Was die 2-Euro-Münze so begehrt macht? Sie ist streng limitiert; weltweit gibt es gerade mal 15.000 Exemplare des Geldstücks. Es handelt sich also um eine Rarität. Um es in ihrem Geldbeutel zu finden, sollten Münz-Jäger nicht nur nach einer besonders glänzenden 2-Euro-Münze Ausschau halten.

DARAN erkennst du die Münze

Denn die besondere Monaco-Münze weißt die höchste Prägequalität auf – Polierte Platte (PP). Die Vorderseite ist wie andere Münzen auch mit der Zahl versehen und ist auf den ersten Blick kaum von üblichen 2-Euro-Münzen zu unterscheiden. Auf der Rückseite allerdings ist der ehemalige Fürst Honoré III. in seiner Uniform abgebildet. Neben seinem Namen ist auch „Monaco“ sowie „1720“, „Nassiance“ und „2020“ (aus dem Französischen übersetzt: Geburt) auf dem goldenen Münz-Kern zu lesen.

Auf den bekannten Münzportalen wird das Geldstück für bis zu 850 Euro gehandelt. Laut Experten ist in den nächsten Jahren sogar mit einer Wertsteigerung der 2-Euro-Münze zu rechnen. Wer also kein Glück hat, die Münze zufällig in seinem Portemonnaie zu finden, könnte mit dem Gedanken spielen, sie zu kaufen, um sie vielleicht irgendwann für mehr Geld weiterzuverkaufen.