100-Euro-Münze wird für über tausend Euro gehandelt – was sie zeigt, sollte jeder Deutsche kennen

Im Alltag ist uns das Münz-Geld meistens eher lästig, macht es das Portemonnaie doch unnötig schwer. Hin und wieder kann es sich allerdings durchaus lohnen, vor dem Aussortieren der lästigen Geldstücke mal genauer hinzusehen, ob sich nicht vielleicht der ein oder andere Schatz darunter verbirgt.

Gerade Fehlprägungen machen Euro-Münzen oft ziemlich wertvoll. So etwa ein 2-Euro-Stück aus Monaco, das zum Gedenken an einen einstigen Fürsten des Landes angefertigt und in geringer Stückzahl in Umlauf gebracht wurde (mehr dazu liest du hier). Jetzt wird aber eine andere exotische Münze für über tausend Euro gehandelt. Dabei soll es sich um eine 100-Euro-Münze handeln.

100-Euro-Münze ist richtig wertvoll

Bei dem Geldstück soll es sich um eine offizielle deutsche Gold-Gedenkmünze von 2020 bis 2022 zum Thema „Freiheit“ handeln. Doch nicht nur, dass die Münze komplett in Geld gehalten wurde, macht sie über tausend Euro wert, vor allem ihre Stück-Zahl ist dabei entscheidend.

Von den Halbunzen-Goldeuros sind nämlich gerade mal 1000 Exemplare im Umlauf, die Premium-Edition ist damit streng limitiert. Die 100-Euro-Münze ist Teil der aktuellen Kurz-Serie „Säulen der Demokratie“. Auch Nicht-Kenner dürften sie schnell wiedererkennen.

SO sieht die Münze aus

Alle drei „Säulen der Demokratie“ wurden als 28-Millimeter-Halbunzen mit Riffelrand aus reinstem Gold (999,9/1000) geprägt, heißt es beim Münz-Portal „MDM“. Auf der Münze steht nicht nur das Wort „Freiheit“, sondern auch die drei Säulen der Demokratie, die stark an das Brandenburger Tor erinnern. Es ist sogar die Quadriga abgebildet.

Außerdem sind die Buchstaben A, D, F, G und J auf der besonderen Münze zu lesen. Sie stehen für die Münzprägestätten Berlin (A), München (D), Stuttgart (F), Karlsruhe (G), und Hamburg (J). Die 100-Euro-Münze wird im Netz derzeit für Preise ab 1.290 Euro gehandelt. Dass der Wert des besonderen Geldstücks in den nächsten Jahren weiter steigen wird, ist gewiss.