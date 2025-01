ZDF schmeißt Programm um – Krimi-Fans schauen in die Röhre

Eingefleischte Krimifans müssen jetzt ganz stark sein, denn ein heiß herbeigesehnter ZDF-Krimi wird nun doch nicht wie geplant in den kommenden Tagen im Programm sein.

Der Sender hat eine kurzfristige Planänderung vorgenommen, die vor allem Sportfans zugutekommt.

ZDF ändert sein Programm

Genauer gesagt, Handballfans. Denn wegen des aktuellen Handball-WM-Spiels zwischen der deutschen Nationalmannschaft und dem tunesischen Team entfällt der Krimi „Wintermord“.

Kai Scheve (spielt den Ermittler Robert Winklere) und Lara Mandoki (spielt die Rolle der Karina Szabo) haben die Szenen für den Krimi bereits ein Jahr zuvor von Februar bis März 2024 abgedreht. Drehort war die Fichtelbergregion rund um Oberwiesenthal im Erzgebirge.

Damals wurden die Bewohner laut „blick.de“ dazu aufgefordert, ihre Weihnachtsdeko noch einmal in die Fenster zu hängen, um winterliches Weihnachtsfeeling für die Handlung aufkommen zu lassen.

Die Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) entdeckt in einem zugeschneiten Auto am Waldrand in Oberwiesenthal den toten Franz Kofler, Lobbyisten einer Liftgesellschaft. Foto: ZDF/Eckhard Jansen

Darum geht es im ZDF-Krimi „Wintermord“

In „Wintermord“ geht es um Försterin Saskia Bergelt, die in einem zugeschneiten Auto am Waldrand den Lobbyisten einer Liftgesellschaft tot vorfindet.

Ausstrahlungsdatum für den Krimi war eigentlich der 25. Januar um 20.15 Uhr, bevor feststand, dass zu dieser Zeit auch die Handball-WM auf dem Sendeplatz läuft.

Die ZDF-Zuschauer müssen aber nicht ganz auf den Krimi verzichten, denn der Sender hat bereits einen neuen Sendeplatz gefunden, an dem er ausgestrahlt wird.

Der Krimi soll nun am 1. März zur Primetime um 20.15 Uhr im ZDF gezeigt werden. Wer nicht mehr so lange warten will, bis das ZDF den Krimi im linearen Fernsehen sendet, der kann sich „Wintermord“ ab sofort schon in der ZDF-Mediathek anschauen. Dort ist der Film bis zum 17. Januar 2026 verfügbar.