ARD stellt Programm um: Die Lage ist ernst 

Eigentlich sollte am Donnerstagabend (3. April) im TV alles nach Plan laufen: Um 20:15 Uhr hätte die ARD mit „Der Masuren-Krimi“ für beste Primetime-Unterhaltung gesorgt. Doch der Sender zieht spontan die Notbremse und wirft sein Programm um. Der Grund: eine Zoll-Ansage aus den USA, die weltweit für Aufruhr sorgt.

Für eingefleischte Serienjunkies heißt es nun: Warten! Denn die ARD räumt das Feld für eine 15-minütige „Brennpunkt“-Sondersendung des WDR.

ARD schmeißt Programm um

Aus aktuellem Anlass ändert die ARD ihr Programm und strahlt am Donnerstagabend (3. April) um 20:15 Uhr einen 15-minütigen „Brennpunkt“ (WDR) aus.

Erst am Mittwochabend (2. April) ließ US-Präsident Donald Trump in einer Pressekonferenz die Bombe platzen: Mit einer riesigen, bunten Grafik verkündete er saftige Zoll-Erhöhungen von bis zu 50 Prozent – für die EU sogar pauschal 20 Prozent auf sämtliche Produkte! Sein Ziel? Die USA wirtschaftlich nach vorne katapultieren, Jobs schaffen, Unternehmen zurück in die Staaten holen. Doch was bedeutet das für den Rest der Welt?

Während Experten Alarm schlagen, beginnt die EU fieberhaft zu beraten: Wie kann man auf diese Provokation reagieren? Droht nun ein Wirtschaftskrieg zwischen den USA und Europa? Der „Brennpunkt“ geht genau diesen Fragen auf den Grund und zeigt die ersten politischen Reaktionen.

ARD: SIE führen durch den Abend

Die Zoll-Erhöhungen betreffen unzählige Branchen – von der Autoindustrie bis zur Lebensmittelbranche. Aber auch Verbraucher könnten die Auswirkungen bald spüren. Werden deutsche Produkte in den USA teurer? Drohen Arbeitsplatzverluste in exportstarken Unternehmen?

+++Esther Sedlaczek: Verdacht bestätigt – ARD-Star macht es offiziell+++

Moderatorin Catherine Vogel analysiert mit Top-Ökonom Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die Folgen für deutsche Arbeitnehmer, Verbraucher und Unternehmen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wer nicht live dabei sein kann, findet den „Brennpunkt“ nach der Ausstrahlung jederzeit in der ARD-Mediathek.