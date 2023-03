ZDF-Star Wigald Boning fährt mit der Deutschen Bahn: Ihm kommen die Tränen

Dieser Mann schwebt gerade einfach auf einer Wolke des Glücks. Am vergangenen Sonntag (12. März) erst hatte ZDF-Star Wigald Boning („Der Quiz-Champion“, „Die große Terra X-Show“) verkündet, dass er zum fünften Mal Vater geworden sei. Und nun sollte schon der nächste, schöne Moment auf den Komiker warten.

So war Wigald Boning am Mittwochmorgen mit der Bahn unterwegs, als ihm überraschende Herzensgüte zuteilwurde. Doch was durfte der ZDF-Star nur genießen? Auf Twitter beschreibt Boning die Situation.

ZDF-Star Wigald Boning kommen in der Deutschen Bahn die Tränen

„Mir hat eben ein wildfremder Herr mein Frühstück bezahlt, als Dank dafür, dass ich ihm so viele schöne Stunden bereitet habe. Und jetzt hocke ich in Wagen 11, Platz 106 und muss weinen“, schreibt der Komiker, Sänger und Moderator auf Twitter. Verdient, wenn man den Kommentaren seiner Fans und Follower so liest.

„Alleine für Deine täglichen Facebookbeiträge zum Anfang der Pandemie sollte man Dich jeden Morgen zum Frühstück einladen. Waren seinerzeit eines der Highlights dieser doch besonderen Umstände“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Ich würde Ihnen auch eins ausgeben. Allein für ‚Mief‘.“ Und ein Dritter jubelt: „Alleine die Serie ‚Nicht nachmachen‘ wäre mir mindestens ein Frühstück wert. Die Serie war so lustig.“

Deutsche Bahn nimmt die Geschichte auf

Und auch die Deutsche Bahn nimmt die schöne Geschichte aus dem eigenen Wagon auf. Auf Twitter kontaktierte das Unternehmen Boning und fragte höflich: „Hallo Herr Boning. Wir würden Ihren Tweet gerne auf Instagram teilen, wenn Sie damit einverstanden sind? Wir verlinken Sie auch, wenn Sie uns Ihren Instagramnamen mitteilen. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.“

Klar, dass Wigald Boning da nichts gegen hatte. Und so macht die wunderbare Geschichte vielleicht auch bald bei Instagram die Runde. Verdient hätte sie es auf jeden Fall.