ZDF: „Wiedersehen macht Freude!“ – DIESE bekannten Comedians machen gemeinsame Sache

Fernsehfreaks aufgepasst, für Fans des linearen TV hält das ZDF eine ganz besondere Überraschung bereit. Zum Jahresende präsentiert der Sender in der Show „Wiedersehen macht Freude!“ Skurriles und Lustiges aus rund 60 Jahren Fernsehgeschichte.

Quasi ein bunter Strauß an Kuriositäten aus sechs Jahrzehnten Flimmerkiste. Die ZDF-Redaktion hat tief in den Archiven des deutschen Fernsehens gekramt und stundenlang Bandmaterial gesichtet, um Perlen der deutschen Unterhaltungslandschaft auszugraben.

Bochum meets Bielefeld – beliebte Comedians moderieren im ZDF

Präsentiert wird die zweiteilige Show von beliebten Entertainern, die selbst gern zur Fernbedienung greifen: Zum ersten Mal führen Bastian Pastewka und Oliver Welke gemeinsam durch eine Sendung. Der Bochumer Pastewka wurde in den 90er Jahren bekannt durch seine Auftritte als Brisko Schneider in der „Wochenshow“ auf Sat.1. Besonders seine Parodien mit Anke Engelke als Schlagerpaar „Wolfgang & Anneliese“ machten ihn legendär.

Der Bielefelder Oliver Welke ist seit 2009 Kopf und Nachrichtensprecher bei der „Heute Show“ im ZDF, für die er zahlreiche Preise einheimste. Außerdem ist der gebürtige Bielefelder als Autor, Produzent und Sportmoderator tätig. Er meint zum neuen ZDF-Format: „Ich dachte nicht, dass es allzu viele Archivschätze oder Sendungen gibt, von denen ich noch nie was gehört und gesehen habe, aber die Redaktion hat mich eines Besseren belehrt. Pastewka und ich reden auch privat fast nur über Fernsehen. Deshalb hat sich das bis auf die Kameras eigentlich alles ganz natürlich angefühlt.“

Besondere Gäste: Torsten Sträter und Olaf Schubert

Welke und Pastewka werden übrigens nicht allein vor der Kamera stehen. Als Gäste werden sie unterstützt vom Dortmunder Komiker Torsten Sträter und dem Kabarettisten und selbsternannten „Betroffenheitslyriker“ Olaf Schubert aus Sachsen. Das könnte für die Lachmuskeln durchaus anstrengend werden.

Für „Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!“ baut das ZDF extra das Standard-Programm um, nicht unüblich bei Sendungen rund um den Jahreswechsel.

Das ZDF zeigt die erste Folge ist am Freitag, 29. Dezember 2023 um 22.30 und

die zweite Folge am Freitag, 5. Januar 2024, um 22.30 Uhr. Die Show ist auch in der ZDF-Mediathek abrufbar.