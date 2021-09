ZDF lässt Show-Bombe platzen: Jetzt gibt der Sender DAS bekannt

40 Jahre ist es bereits her. Am 14. Februar 1981 strahlte das ZDF das erste Mal eine Show aus, die zum absoluten TV-Dauerbrenner werden sollte. Eine Show, die ganze Familien am Samstagabend vor dem TV versammelte, die viele Highlights, aber auch Skandale hatte.

Wir sprechen natürlich von „Wetten, dass..?“. Doch wer dachte, dass der ZDF-Showklassiker mit Markus Lanz als Moderator sein Ende fand, der irrt. Das ZDF legt „Wetten, dass..?“ neu auf. Und zwar mit Kult-Moderator Thomas Gottschalk.

ZDF holt „Wetten, dass..?“ zurück ins TV

Am sechsten November um 20.15 Uhr wird Thomas Gottschalk endlich wieder seine Zuschauer begrüßen. In Nürnberg hat das ZDF zur „Wetten, dass..?“-Spezialsendung geladen.

--------------

Das sind die Moderatoren von „Wetten, dass..?“:

1981 bis 1987 moderierte Frank Elstner

1987 bis 1992 moderierte Thomas Gottschalk

1992 bis 1993 moderierte Wolfgang Lippert

1994 bis 2011 moderierte wiederum Thomas Gottschalk

2012 bis 2014 moderierte Markus Lanz

-----------------

„Es wird ein 'Wetten, dass..?', wie wir es uns alle vorstellen. Kein Blick zurück, sondern eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat“, kündigte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann die „Wetten, dass..?“-Neuauflage an.

ZDF-Chef kündigt an: „Wir haben tolle Wetten“

Thomas Gottschalk. Foto: ZDF und Tobias Schult

Heidemann weiter: „Wir haben tolle Wetten, selbstverständlich auch eine spektakuläre Außenwette, nationale und internationale Musikacts und eine Couch voll mit großen Stars. Dazu ein Moderator, der sich riesig darauf freut, in sein altes Wohnzimmer zurückzukommen. Und wenn dann noch Michelle Hunziker die Bühne betritt, dann wissen alle, dass das der beste Platz für diesen Abend ist.“

Na, dann sind wir ja mal gespannt.

--------------

