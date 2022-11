ZDF: Studiogast zeigt geheimes Zeichen – Dunja Hayali erkennt die Lage viel zu spät

Seit August 2018 bereits ist sie ein fester Bestandteil des ZDF-„Sportstudio“: Dunja Hayali. Die gebürtige Dattelnerin ist aber auch einfach am perfekten Ort. Schließlich bringt kaum jemand so viel Sportkompetenz mit wie die 48-Jährige. Ein Studium an der Kölner Sporthochschule und eine Karriere als Sportmoderatorin beim Radio stehen unter anderem in ihrer Vita.

Was jedoch mindestens genauso wichtig ist: Dunja Hayali bringt auch extrem viel Charme und Witz mit ins ZDF-Sportstudio, wie sie erst an diesem Wochenende wieder einmal bewies.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali erkennt Witz erst auf Twitter

Auf Twitter war nämlich ein Screenshot aus der Sendung vom Sonntag aufgetaucht, den die Moderatorin direkt retweeten musste. Darauf sehen wir einen Studio-Zuschauer im Hintergrund der Moderatorin, der das bekannte „reingeguckt“-Zeichen machte. Wer es nicht mehr kennt: Das Spiel war besonders auf Schulhöfen beliebt. Eine Person formte aus Zeigefinger und Daumen einen Kreis, wer reinschaute, musste einen Schlag auf die Schulter über sich ergehen lassen. Wichtig dabei: Der Kreis durfte nicht auf Augenhöhe gezeigt werden.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit diesem Hintergrundwissen ist dann auch der Konter von Dunja Hayali auf den Twitter-Post zu verstehen. Sie schrieb nämlich zu dem Screenshot einfach nur: „Augenhöhe“. Die Fans jedenfalls feiern die Reaktion der Moderatorin. „Wunderbar! Bitte bleiben Sie so, wie Sie sind“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Und ein anderer postet mehrere Lachsmileys und schreibt dazu: „Perfekt.“

Mehr Nachrichten:

Aber halt: Spielt der Zuschauer wirklich das „Reingeguckt-Spiel? Ein Follower von Dunja Hayali hat da eine ganz andere Theorie: „Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber auf dem Foto könnte er auch einfach nur einen Popel wegschnipsen.“ Hoffen wir es mal nicht. Oder wie es ein weiterer Zuschauer so schön zusammenfasst: „Erwischt, wie peinlich.“