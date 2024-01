ZDF-Silvester-Show: Irrer Anblick! Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner fallen vom Glauben ab

Never change a winning team. Auch in diesem Jahr setzt das ZDF für die große Silvester-Show in Berlin auf Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Unter dem Motto „“Celebrate at the Gate“ begrüßt das beliebte Moderatoren-Duo sein Publikum vor dem Brandenburger Tor und an den ZDF-Bildschirmen.

Dabei lassen es Kiwi und Kerner mit vielen prominenten Gästen ordentlich krachen. An ihrer Seite Sänger Oli P., der an diesem Silvester-Abend mit Spezialaufgaben betraut sein wird. Beim Anblick ihres Sidekicks fällt Johannes B. Kerner ein Detail auf, das ihn staunen lässt.

ZDF-Silvester-Show: Johannes B. Kerner irritiert

Während Andrea Kiewel mit flauschig-dickem Mantel und Stiefeln auf die Bühne kommt, erscheint Oli P. in einem luftigen Outfit, das eher zu einem lauen Sommerabend am Strand als an eine Berliner Silvesternacht erinnert. „Ich merke gerade, ich bin zu kalt angezogen“, stellt der Sänger fest.

Kein Wunder, dass der Sänger es kaum erwarten kann, sich von der Bühne aus in Bewegung zu setzen. Zum Glück ist genau das an diesem Abend seine Aufgabe. Als „Meilenreporter“ soll sich Oli P. unter die Menge mischen und Stimmen aus dem Publikum einfangen. Bevor es losgeht, fällt Kerner dann allerdings noch ein Detail im Outfit des „Flugzeuge im Bauch“-Cover-Interpreten auf: „Du hast keine Socken an“, stellte der Moderator fest. Oli P. bestätigt und liefert direkt eine Erklärung: „Ich komm‘ aus Spandau. Da macht man das so.“ Na, wenn das so ist.

Das waren die Gäste bei der Silvester-Show im ZDF:

Riverdance

Luca Hänni

Ella Endlich

Smokie

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Vize

Topic

Ayliva

Octavian

und viele mehr

Fans rasten bei ZDF-Silvester-Show aus

Bevor sich der ZDF-Reporter des Silvesterabends in die Menge stürzt, hat Johannes B. Kerner dann noch eine Botschaft an die Zuschauenden vor dem Brandenburger Tor: „Ihr dürft ihn alle berühren.“ Eine Ankündigung, die nicht nur für Gejohle in der Menge sorgt.

Auch Andrea Kiewel lässt sich nicht lange bitten und streichelt Oli P. noch schnell über den kahl geschorenen Kopf und entlässt ihn dabei mit einer mütterlich anmutenden Botschaft: „Und Schatz, setz dir ’ne Mütze auf – ist kalt am Kopf.“ Den Rat sollte der warmblütige Berliner allerdings ignorieren. Als er das erste Mal wieder in der Menge auftaucht, hat sich an seinem Outfit nichts getan. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Oli P. in der kalten Berliner Silvesternacht keine Erkältung einholt.