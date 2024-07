ZDF-Star verdankt Ehemann die Karriere – „Ohne die Liebe wäre ich kein TV-Star“

Sie verzaubert das Fernsehpublikum bereits seit Jahren und ist mittlerweile ein wahrer Liebling des Senders ZDF geworden. Sechs Jahre lang spielte Rhea Harder in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ eine Hauptrolle, mittlerweile begeistert sie als Franziska Jung in der beliebten Serie „Notruf Hafenkante“.

Mit ihrer lebensfrohen Art überzeugt Rhea Harder ihre Fans, die sich die ZDF-Serie ohne ihren Liebling kaum noch vorstellen können. In einem Interview macht die Schauspielerin nun ein Geständnis, mit dem wohl niemand gerechnet hätte.

ZDF-Star Rhea Harder spricht Liebeserklärung aus

Bereits im Jahr 2013 heiratete ZDF-Liebling Rhea Harder ihren Partner Jörg Vennewald, das Paar hat zusammen einen Sohn und eine Tochter. Der Zeitung „Bild“ gesteht die Schauspielerin nun, dass sie ihrem Liebsten einiges zu verdanken hat. Harder führt aus: „Ohne die Liebe hätte ich nicht die Karriere gemacht.“ Ihr Partner scheint der Schauspielerin immer den Rücken freizuhalten.

Der ZDF-Star erzählt weiter: „Es macht einen erfolgreich, wenn man zufrieden ist mit seinem Leben und dem Liebsten an seiner Seite. Dann kann man so viel schaffen! Ohne die Liebe wäre ich auch kein TV-Star, weil mich die Menschen vielleicht nicht so mögen würden. Denn Glück und Liebe lässt einen in sich ruhen. Das strahlt man auch nach außen aus.“ Die Ehe mit ihrem Jörg hat dem Fernsehstar die Kraft dazu gegeben, seine Karriereziele zu verwirklichen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Der Ehemann des ZDF-Stars ist ebenfalls in der Medienbranche tätig. Jörg Vennewald arbeitet als Produktionsleiter und ist unter anderem für das ARD-Format „Großstadtrevier“ im Einsatz. Über ihre Beziehung schwärmt Rhea Harder: „Wir nehmen uns eigentlich immer die gemeinsame Zeit, das ist sehr wichtig, das ist das A und O in einer Beziehung. Dass man aufeinander schaut und auch Dinge macht, die der andere mag.“ Die Schauspielerin scheint auch nach all den Jahren überglücklich zu sein.

Mit ihrem Jörg an ihrer Seite wird ZDF-Liebling Rhea Harder wohl auch zukünftige Herausforderungen bravourös meistern können.