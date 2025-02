ZDF ändert Programm um: Der Grund ist erschreckend

Der Sender ZDF hat kurzfristig sein Programm geändert. Der Grund dafür ist das schreckliche Attentat vom frühen Donnerstagmittag (13. Februar) in München, bei dem ein 24-jähriger afghanischer Asylbewerber in eine Menschenmenge am Rande einer Verdi-Demonstration fuhr.

Nach dem mutmaßlichen Anschlag von München verdichten sich laut der Polizei Hinweise auf einen „extremistischen Hintergrund“. Es gibt mindestens 28 Verletzte, darunter auch Kinder.

Wir berichteten darüber: +++ Anschlag in München: Mann rast in Menschenmenge – für die Polizei ist er kein Unbekannter +++

Nun hat Sender ZDF reagiert und ändert sein Abendprogramm. So wird um 19.20 Uhr ein ZDF-Spezial mit dem Titel „Fahrt in Menschenmenge – Entsetzen in München“ gezeigt. Moderiert wird das Format von Antje Pieper.

Die Sendungen verschieben sich voraussichtlich um zehn Minuten. Um 19.35 Uhr geht es dann weiter mit Wahl 2025 Klartext! (VPS 19.25 Uhr).