ZDF: Zeit Abschied zu nehmen – beliebter Krimi ein letztes Mal im TV

Trauriger Abschied im ZDF!

Von Dokumentationen über Nachrichtenmagazin bis hin zu Krimi-Reihen: Das Programm des ZDF bietet etwas für jeden Geschmack. Vor allem die fiktiven Sendungen des öffentlich-rechtlichen Senders sind bei den Zuschauern sehr beliebt. Doch nun muss sich das Publikum von einem Format verabschieden. Schon bald flimmert die letzte Ausgabe über die Bildschirme.

ZDF: Nach 20 Jahren ist Schluss

Zwei Jahrzehnte lang begeisterte Ulrike Kriener in der Rolle der „Kommissarin Lucas“ die Fans der gleichnamigen Sendung. Am 28. Oktober zeigt das ZDF die letzte Folge, bevor die Serie abgesetzt wird. In einem Interview mit der „Bunte“ erzählt die Schauspielerin: „Ich bin 68 Jahre alt. Da gehen auch echte Kommissarinnen und Kommissare in den Ruhestand. Den Satz ‚Ist die nicht zu alt, um eine Waffe zu halten?‘ wollte ich nie hören.“

Doch wie wird ihr Abgang in der Serie aussehen? Wird die Rolle der Kommissarin Lucas etwas erschossen oder verunglückt auf andere Art und Weise? Die 68-Jährige gibt einen ersten Einblick: „Das hatte ich mir gewünscht. Ich mag so ein melodramatisches Ende nicht. So einen Heldentod finde ich unpassend.“

ZDF: Auch SIE verschwinden von der Bildfläche

Sebastian Schwarz als Werner Fitz und Claudia Kottal als Betty Sedlacek, die seit 2021 in der ZDF-Serie zu sehen sind, steigen auch aus der Sendung aus. Zweitere ist in der letzten Folge „Kommissarin Lucas: Du bist mein“ schon nicht mehr zu sehen. Der Grund: Claudia Kottal hatte ein anderes Projekt, welches sie während der Dreharbeiten zu den finalen Episoden wahrgenommen hat.

Auf Anfrage von „t-online“ äußert sich Produktionsfirma Olga Film wie folgt zu dem vorzeitigen Aus der Schauspielerin: „Nach ‚Kommissarin Lucas: Du bist mein‘ hatte Claudia Kottal eine Rolle für einen österreichischen Kinofilm zugesagt, der verschoben wurde. Der neue Zeitraum war nicht vereinbar mit dem Dreh der beiden letzten Folgen ‚Kommissarin Lucas‘.“