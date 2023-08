ZDF-Moderator warnt seine Zuschauer – „Sind absolut skrupellos“

Mit dieser Überraschung rechneten die Fans wohl nicht mehr so schnell: Eine Show, die lange Zeit im ZDF lief, startet bald schon ein großes Comeback im TV.

Es handelt sich dabei um die von Jan Böhmermann moderierte Sendung „Lass dich überwachen“, die bereits seit drei Jahren eine Sendepause einlegt. Jetzt also der neue Versuch im ZDF! Und es gibt einige Änderungen.

ZDF gibt großes Comeback bekannt

Seit der Corona-Pandemie war „Lass dich überwachen“ (die den Untertitel „Die Prism is a Dancer Show“ trägt) nicht mehr im ZDF zu sehen. Laut dem Branchendienst „DWDL“ ist ein Comeback jetzt aber besiegelt. Und zwar schon für nächsten Monat.

Am Mittwoch, den 20. September, soll die Show auf die Bildschirme zurückkehren. Dann allerdings sogar zur Primetime um 20.15 Uhr. Eine Premiere für Jan Böhmermanns Comedy-Show, in der nichts ahnende Zuschauer im Fokus des Geschehens stehen. Davor lief die Show im ZDF immer nur am späten Freitagabend. Eine weitere Änderung ist der Wegfall des Untertitels „Untertitel „Die Prism is a Dancer Show“.

ZDF: Jan Böhmermann warnt Zuschauer

Jan Böhmermann warnt seine Zuschauer allerdings schon jetzt vor:

„Passt auf, was Ihr im Internet macht! Denn wir sehen alles – und sind absolut skrupellos bei der Verwirklichung unseres hinterhältigen Vorhabens, die verrückteste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen herzustellen.“

Und darum geht’s bei „Lass dich überwachen“:

In der ZDF-Sendung werden die Zuschauer im Publikum unfreiwillig zu Stars. Das Team der Sendung hat vorab alle Besucher des TV-Studios im Netz durchleuchtet und thematisiert die größten Auffälligkeiten schließlich im TV. Obendrein können diese in diversen Spielen Preise gewinnen. Immerhin ein kleiner Trost für die Offenbarung ihrer Tätigkeiten im Internet.