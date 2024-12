ZDF schmeißt das Programm um – der Grund ist tieftraurig

Kurzfristige Programmänderungen bei den deutschen TV-Sendern ist gang und gäbe. Bei internationalen Notlagen oder politischen Ereignissen gibt es immer wieder Sondersendungen, die dazwischengeschoben werden. Das ZDF nimmt nun solch eine Änderung des Programms vor. Der Grund könnte dabei trauriger nicht sein.

ZDF ehrt Schauspielerin Hannelore Hoger

Es war wohl einer der emotionalsten Nachrichten der letzten Woche. Am Freitagmorgen (27. Dezember) wird öffentlich, dass ZDF-Legende Hannelore Hoger im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Die „Bella Block“-Darstellerin starb bereits am 21. Dezember, wie ihr Manager Wolfgang Werner der Zeitung bestätigte.

+++ ZDF-Star über Weihnachtsmythos: „Was heißt glauben?“ +++

Über 24 Jahre verkörperte die Schauspielerin die Rolle der Kriminalkommissarin „Bella Block“ und begeisterte dabei Millionen von Zuschauer. Nun ändert das ZDF ihr zu Ehren kurzfristig das Programm und setzt auf Filme mit Hannelore Hoger. Dafür müssen andere Formate natürlich weichen.

ZDF schmeißt zwei Sendungen raus

Die erste Änderung bezog sich auf die Nacht von 28. Dezember. Dort wollte das ZDF eigentlich den „Satirischen Jahresrückblick“ senden. Dort zeigen die Satiriker Werner Doyé und Andreas Wiemers, was in Politik, Gesellschaft und Sport in diesem Jahr besonders toll war. Stattdessen sahen die Zuschauer zur späten Stunde den Film „Ans Meer“ um 1.10 Uhr.

+++ ZDF-Star Hannelore Hoger gestorben: Es geschah kurz vor Weihnachten +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Und auch am 29. Dezember ändert sich der Plan in den späten Abendstunden. Statt der ZDF-Doku „Mercury – Sein Leben in zehn Bildern“ läuft an diesem Abend die Folge „Schwarze Zimmer“ aus der Reihe „Bella Block“ um 23.30 Uhr. Die verpassten Sendungen gibt es allerdings in der Mediathek für all diejenigen, die sie nachholen wollen.