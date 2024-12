ZDF-Star Hannelore Hoger gestorben: Es geschah kurz vor Weihnachten

Traurige Nachrichten kurz nach dem Weihnachtsfest. Wie die „Bild“ am Freitagmorgen (27. Dezember 2024) berichtet, ist ZDF-Legende Hannelore Hoger im Alter von 82 Jahren verstorben. Die „Bella Block“-Darstellerin starb bereits am 21. Dezember, wie ihr Manager Wolfgang Werner der Zeitung bestätigte.

Hannelore Hoger schrieb als Kriminalkommissarin „Bella Block“ TV-Geschichte, in 38 Folgen verkörperte sie zwischen 1994 und 2018 die Kriminalistin, zog mit ihrem Spiel millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann.

Hannelore Hoger verstirbt im Alter von 82 Jahren

Ihren letzten großen TV-Auftritt feierte Hoger im Jahr 2021. IM ZDF-Film „Nord Nord Mord – Sievers und der schönste Tag“ spielte sie eine lebensfrohe, ältere Dame. Zudem wirkte sie im – ebenfalls 2021 veröffentlichten ZDF-Film „Zurück ans Meer“ mit, in dem sie die Hauptrolle der Charlotte Breuer verkörperte, einer Mutter deren Tochter entführt wurde und seitdem mit ihren Traumata kämpft.

Die Trauer, auch bei ihren Kollegen und Weggefährten ist groß. Von Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins heißt es: „Die Sterne am Theaterhimmel trauern. Hannelore Hoger war der Inbegriff einer großen Schauspielerin. Ganz gleich ob am Theater, im Film oder im Fernsehen – sie verstand es, sich Charakteren vollständig anzuverwandeln und dabei in der Rolle stets präsent zu bleiben. Hamburg und die Schauspielwelt trauern um eine beeindruckende Persönlichkeit, deren Werke noch lange wirken werden.“

Hannelore Hoger erhielt in ihrer langen Karriere zahlreiche Preise. Unter anderem wurde die Schauspielerin mit dem Adolf-Grimme-Preis (1994), dem Goldenen Löwen (1996), dem Bayerischen Fernsehpreis (1996), dem Ehrenpreis des Hessischen Ministerpräsidenten für besondere Leistungen im Film- und TV-Bereich (2013) und dem Grimme-Preis (2012) ausgezeichnet.