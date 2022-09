ZDF-Star Dunja Hayali unterläuft Patzer: DAS hätte ihr nicht passieren dürfen

Es ist ein Traum, den sicherlich viele Sportfans haben. Einmal bei einem amerikanischen Footballspiel live mit dabei sein zu können. Für ZDF-Moderatorin Dunja Hayali ist dieser Traum jetzt wahr geworden.

Dass die Moderatorin Interesse an Sport hat, dürfte mittlerweile bekannt sein. Immerhin steht sie regelmäßig für „Das aktuelle Sportstudio“ vor der ZDF-Kamera. Auf Instagram nimmt Dunja ihre Fans jetzt mit zu ihrem ersten Footballspiel und patzt dabei auf ganzer Linie.

In einem Video zeigt die Moderatorin ihren Weg ins Stadion und schreibt dazu: „Geburtstagsgeschenk – check“. Ihre Fans sehen eine spürbar aufgeregte Dunja Hayali vor dem großen Spiel New York Dallas gegen Dallas Cowboys.

Das ist ZDF-Star Dunja Hayali:

Dunja Hayali wurde am 6. Juni 1974 in Datteln geboren

Hayalis Eltern sind irakische Christen aus Mossul

Seit 2007 moderiert sie die ZDF „heute-Nachrichten“ sowie das „moma“

Von 2015 bis 2021 präsentierte Dunja Hayali ihre eigene Talkrunde, den „ZDFdonnerstalk“

Seit 2018 ist Dunya Hayali beim ZDF-Sportstudio

Im Jahr 2008 outete sich Dunja Hayali öffentlich als lesbisch und macht ihre Beziehung mit ihrer Freundin publik

Für ihren Besuch hat die ZDF-Moderatorin vorab noch einmal ordentlich in die Fan-Shop-Kiste gegriffen und sich mit einer Kappe und dem dazu passenden Pullover der New York Giants ausgestattet. Es wirkt so, als wäre Dunja treuer Fan des Teams. Perfekt für ihren Besuch, doch beim Hochladen des Videos unterläuft ihr ein nicht ganz unwesentlicher Patzer.

Denn obwohl sie vor Ort beim Spiel dabei ist, in Fan-Uniform aufläuft und ihre Videoaufnahmen zeigen, wie großflächig der Name des lokalen Footballteams beworben wird, passiert ihr ein Mega-Fauxpas.

Zumindest dürften langjährige Footballfans so gedacht haben. Für ihren Instagrambeitrag verwendet Dunja diverse Hashtags. Bitter nur, dass sie damit zunächst das Spiel New York Yankees vs. Dallas Cowboys ankündigt. Bei den Yankees handelt es sich zwar auch um ein aus New York stammendes Sportteam, allerdings nicht aus der Kategorie Football, sondern Baseball.

Es ist ein kleiner Patzer, der der Moderatorin anscheinend auch aufgefallen ist. Mittlerweile verweist sie auf das richtige Team. Und mit ihrem Hashtag „zum allerersten Mal“ liefert sie vermutlich auch gleich eine Erklärung für ihre kleine Panne.

