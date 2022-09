Amazon Prime: Zuschauer sind völlig verstört – „Ertrage die Folgen nur häppchenweise“

Egal ob Horrorfilme, Psycho-Thriller oder Krimiserien: Bei schaurigen oder spannenden Geschichten läuft einigen Zuschauern ein regelrechter Schauer über den Rücken. Und auch diese Serie auf Amazon Prime hat es in sich.

Viele Fans der Serie „The Handmaid’s Tale“ freuen sich gerade über neue Folgen der vierten Staffel. Dieses ist nämlich seit dem 1. September bei Amazon Prime verfügbar. Doch die Resonanz in den sozialen Medien sind teilweise beängstigend.

Amazon Prime: DAS macht die Serie so tragisch

Es sind besonders die einzelnen Schicksale der Serienfiguren, die den Zuschauern so nahe gehen. Und auch der Umgang mit Frauen in der dystopische Drama-Serie geht einigen sehr nah. So gibt es in der Serie vier Kategorien von Frauen: Ehefrauen, Tanten, Hausangestellte oder Mägde. Außerdem sieht die Gesellschaft sie bloß als eine Art „Gebärmaschine“ an.

Möchte man eine Schwangerschaft abbrechen, dann folgen schwere Konsequenzen. Besonders erschreckend für einige Zuschauer ist daher die Parallel zu den USA, wo neulich das Abtreibungsgesetz gekippt wurde. Dort dürfen Mädchen und Frauen sich nicht mehr für eine freiwillige Abtreibung entscheiden.

Das ist „The Handmaid’s Tale“:

„The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“ ist eine dystopische Drama-Serie

Die Handlung basiert auf Margaret Atwoods gleichnamigen Buch aus dem Jahr 1985

Die erste Staffel wurde 2017 veröffentlicht

In Deutschland ist „The Handmaid’s Tale“ unter anderem bei dem Streaminganbieter Amazon Prime Video verfügbar

Amazon Prime: Zuschauer von „The Handmaid’s Tale“ tief getroffen

Besonders auf Twitter liest man teilweise schockierende Zeilen zu der Serie. Einige Zuschauer beschreiben „The Handmaid’s Tale“ sogar als verstörend. Hier einige Kommentare:

„So großartig ich diese Serie auch finde – ich kann sie nicht bingen. Ich ertrage die Folgen nur häppchenweise, weil ich es teilweise unerträglich finde, was ich da sehe.“

„Ich habe gesehen, dass Staffel 4 von Handmaid’s Tale auf Prime ist. Weiß ehrlich nicht, ob ich die Nerven dafür hab.“

„Ich schaue gerade Staffel 4 von The Handmaid’s Tale und ich glaube ich brauche ne psychologische Betreuung.“

„Aktuell läuft die 4. Staffel von Handmaid’s Tale und es fühlt sich so an, als wären wir nur noch ein oder zwei Wahlen von dieser Realität entfernt. Überlegt euch alle gut, was ihr für die Zukunft wollt.“

„Gucken gerade die 4. Staffel The Handmaid’s Tale und puh. Wieder teilweise schwer zu ertragen.“

„Während ich The Handmaid’s Tale Staffel 4 gucke, fühle ich mich mental so erschöpft, als hätte ich 3 Tage durchgeheult.“

