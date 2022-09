Amazon Prime schnappt sich Kult-Filmreihe – doch deutsche Kunden sollten genau hinsehen

Auf diese Meldung haben Filmfans lange warten müssen. Amazon Prime nimmt eine absolute Kult-Reihe in sein Programm auf.

Für die in Deutschland ansässigen Kunden von Amazon Prime hat der Deal allerdings einen Haken.

Ab Oktober 2022: Amazon Prime holt alle „James Bond“-Filme ins Programm

Wie der Streamingdienst angekündigt hat, werden am 5. Oktober gleich 25 Filme der „James Bond“-Reihe auf einen Schlag im Programm erscheinen. Zusätzlich veröffentlicht Amazon Prime an diesem Tag den Dokumentarfilm „The Sound of 007“, der von der Musik in den Kultfilmen handelt.

Die Veröffentlichung der Filmreihe beim Streaminganbieter könnte man als eine Art Fanservice bezeichnen. Denn: Es fällt genau auf den Welt-Bond-Tag, der sich auf den 5. Oktober 1962 bezieht. An diesem Datum hat „Dr. No“, der allererste James-Bond-Film, seine Premiere gefeiert.

Alle 24 „James Bond“-Filme erscheinen im Oktober bei Amazon Prime Video. Foto: IMAGO / United Archives, IMAGO / ZUMA Wire, IMAGO / Everett Collection

Auch diesen Streifen kannst du dir also ab dem 5. Oktober ganz gemütlich von der Couch ansehen. In den 25 Filmen sind außerdem „Liebesgrüße aus Moskau“, „Goldfinger“, „Feuerball“, „Man lebt nur zweimal“, „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“, „Diamantenfieber“, „Leben und sterben lassen“, „Der Mann mit dem goldenen Colt“, „Der Spion, der mich liebte“, „Moonraker“, „In tödlicher Mission“, „Octopussy“ „Im Angesicht des Todes“, „Der Hauch des Todes“, „Lizenz zum Töten“, „GoldenEye“, „Der Morgen stirbt nie“, „Die Welt ist nicht genug“, „Stirb an einem anderen Tag“, „Casino Royale“, „Ein Quantum Trost“, „Skyfall“, „Spectre“ und „Keine Zeit zu sterben“ enthalten.

Amazon Prime sperrt neuen Bond-Film für Abo-Kunden in Deutschland

Letzterer wird jedoch nicht im Prime-Abo in Deutschland zur Verfügung stehen, wie „The Hollywood Reporter“ berichtet. Die restlichen 24 Filme aber sollen hierzulande für „eine begrenzte Zeit“ abrufbar sein.

Auf „Keine Zeit zu sterben“ müssen die James-Bond-Fans leider verzichten. Foto: IMAGO / ZUMA Press

Kunden aus den USA, Großbritannien, Australien, Indien, Italien, Japan, Spanien, Südostasien, Mexiko und anderen Regionen Lateinamerikas dürfen sich hingegen freuen: Sie können sich „Keine Zeit zu sterben“, der erst im September 2021 erschienen ist, ab dem 5. Oktober 2022 auch von zu Hause aus ansehen.

