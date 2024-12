ZDF-Star Michelle Hunziker gibt die Hoffnung nicht auf – „Glaube immer noch an die Liebe“

Sie ist das strahlende Gesicht des deutschen Fernsehens: Michelle Hunziker. An der Seite von Thomas Gottschalk moderierte sie jahrelang die ZDF-Show „Wetten, dass..?“ und verzauberte das Publikum mit ihrem Charme. Beruflich ist die Entertainerin seit Jahrzehnten eine feste Größe – doch privat war ihr Glück in der Liebe nicht immer von Dauer. Zwei Ehen und mehrere Beziehungen später ist die Schweizerin wieder Single.

Aber aufgegeben hat sie die Suche nach der großen Liebe noch lange nicht.

ZDF-Star packt über Traummann aus

Zwei Ehen, mehrere gescheiterte Beziehungen – Michelle Hunziker hat schon einiges durch. Doch anstatt den Kopf hängen zu lassen, glaubt die Powerfrau aus der Schweiz weiterhin fest an die Liebe. Und auch mit 47 Jahren hat sie ganz klare Vorstellungen davon, wie ihr Traummann sein sollte. Im Interview mit „Gala“ erklärt sie, warum sie aktuell Single ist und was ein Mann mitbringen muss, um ihr Herz zu erobern: „Ein Partner soll das Sahnehäubchen in meinem Leben sein.“

Ansprüche hat die dreifache Mutter allemal: „Es müsste ein Mann sein, der lebenserfahren und ausgeglichen ist. Ich möchte reisen, ich möchte Spaß haben und Abenteuer erleben“, verrät Michelle. Und das Wichtigste? „Eins ist sicher: Ich glaube immer noch an die Liebe.“

ZDF-Star: Beziehungen waren nicht von langer Dauer

Die Moderatorin war von 1996 bis 2002 mit dem italienischen Popstar Eros Ramazzotti verheiratet, mit dem sie ihre älteste Tochter Aurora (27) hat. Nach ihrer Scheidung verliebte sich Michelle 2014 in den italienischen Modeerben Tomaso Trussardi. Die beiden heirateten und bekamen zwei gemeinsame Töchter, bevor die Beziehung Anfang 2022 nach acht Jahren Ehe zerbrach.

Doch Michelle Hunziker blieb nicht lange allein: Kurz nach der Trennung sorgte ihre Beziehung zu Giovanni Angiolini, besser bekannt als „Dr. Love“, für Schlagzeilen. Mit dem Arzt verbrachte sie einen unvergesslichen Sommer, doch nach wenigen Monaten war auch diese Liaison vorbei. Die nächste Beziehung folgte gleich im Anschluss: Mit dem italienischen Osteopathen Alessandro Carollo war Michelle knapp zwei Jahre zusammen, bevor sich die beiden im Juli 2023 trennten.

Seitdem genießt die Schweizerin ihr Leben als Single – und das offenbar ganz bewusst. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem Humor wird Michelle Hunziker sicher 2025 viele Herzen höher schlagen lassen.