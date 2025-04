ZDF: Deutliche Entscheidung – Sender spricht Klartext

Seit 2016 ist die Familien- und Action-Serie „Marie fängt Feuer“ in regelmäßigen Abständen fester Bestandteil des ZDF-Abendprogramms. Ganze 26 Folgen in insgesamt neun Staffeln konnten die TV-Zuschauer dabei verfolgen.

Doch plötzlich folgte die Wendung: Keine neue Staffel mehr, keine Fortsetzung der Story. Ein überraschendes Ende für eine Serie, die über Jahre die TV-Zuschauer mitriss.

Was steckt hinter dieser Entscheidung? Und gibt es vielleicht ein neues, aufregendes Format in Planung, das schon bald sein Debüt feiern wird? Wir haben einmal beim ZDF nachgefragt.

ZDF: „Marie fängt Feuer“ war auf dem absteigenden Ast

Bereits die Einschaltquoten der letzten Staffel zeigten eine negative Entwicklung, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtete: Die vierteilige Staffel erreichte im Durchschnitt nur rund 3,3 Millionen Zuschauer, inklusive zeitversetztem Abruf. Auch bei den jüngeren Zuschauern konnte „Marie fängt Feuer“ nicht mehr überzeugen.

Die Familienserie fesselte die Zuschauer jahrelang mit packenden Geschichten aus dem Leben und Arbeitsalltag von Manu, einer Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr. Ein Detail war dabei besonders exemplarisch für jede einzelne Folge: Manus tatkräftiger Einsatz für die Gemeinschaft, Gerechtigkeit, ihre Familie und ihre Freunde.

DAS sagt der Sender

Doch nun zog das ZDF Konsequenzen aus den Zuschauerzahlen und setzte dem Format ein Ende. Auf Nachfrage hieß es: „Nach insgesamt neun Staffeln beendet das ZDF die Reihe „Marie fängt Feuer“. Die Serie startete 2016 im Rahmen des “Herzkinos” am Sonntagabend und wurde 2022 in die Primetime am Donnerstagabend verlegt. Die emotionalen Geschichten rund um die Familie Reiter und die ortsansässige Feuerwehr sind nun nach 26 Folgen zu Ende gegangen, da diese zuletzt leider nicht die Resonanz bei den Zuschauerinnen und Zuschauern erzielen konnten, wie die vorherigen Staffeln.“

Auf die für Action- und Familienserienfans brennend interessante Frage, ob es ein Alternativformat geben werde, fand der Sender eine deutliche Antwort. Solche Überlegungen hätten demnach noch nicht stattgefunden.

Schlussendlich bleibt es für die langjährigen ZDF-Zuschauer spannend, ob sich diese Meinung vielleicht doch noch einmal in nächster Zeit ändert.