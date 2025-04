„Bares für Rares“: Als Horst Lichter DAS erfährt, müssen die Kandidatinnen direkt gehen

Es passiert sehr selten, aber manchmal muss auch ein Horst Lichter bei „Bares für Rares“ einmal durchgreifen. In der Sendung am Dienstag (22. April 2025) war es wieder einmal so weit. Doch was war geschehen?

Beginnen wir doch einmal von vorne. So waren die Freundinnen Shamila Borchers und Juliane Nübling aus Heidelberg gen Pulheim gereist, um dort einen edlen Ring zu verkaufen. Nicht jedoch, um sich selbst das Geld einzustecken, sondern um den Ring für eine gute Freundin zu verkaufen.

Imposanter Ring bei „Bares für Rares“

Dazu kam, dass der imposante Ring eine spannende Geschichte hatte. So war dieser zweigeteilt, den mittleren Part hatte besagte Freundin einst von ihrer Mutter bekommen, da dieser ihr jedoch zu schlicht erschien, ließ sie noch einige Steinchen drumherum bauen. Dabei kam ein wahrlich beeindruckend großer und funkelnder Ring heraus. Doch was sollte dieser wert sein?

Schließlich war mittig ein großer Diamant verbaut, drumherum war ein Ring aus Saphir-Trapezen gebaut. „Ein sogenannter Target-Ring, also ein Zielscheibenring, wie er in den 20er-Jahren unglaublich erfolgreich und beliebt war“, so ZDF-Expertin Wendela Horz.

Horst Lichter muss durchgreifen

Doch war der Ringumbau die 3.200 Euro wert, die sich die Freundin von Shamila Borchers und Juliane Nübling für ihr Schmuckstück wünschte? Nicht ganz, wie Wendela Horz errechnet hatte: „Wir haben einmal den Materialwert hier, den Ankaufswert für Gold und Platin, der liegt so um die 900 Euro. Der große Stein in der Mitte, der ist leider wirklich in niedriger Qualitätsstufe. Und das drückt den Wert schon enorm. Ich liege mit meiner Schätzung deswegen bei circa 2.500 Euro.“

Imposant war der Ring schon, den zwei Freundinnen bei „Bares für Rares“ verkaufen wollten. Foto: Screenshot ZDF

Da musste Lichter eingreifen. „Da es ja nicht euer Ring ist, da ihr ja für eine Freundin da seid, wird die euch wahrscheinlich eine Vollmacht mitgegeben haben. Jetzt wäre es wichtig für mich zu wissen, was steht da drauf?“, wollte der ZDF-Moderator wissen.

3.200 Euro, so die Freundinnen. Ein Problem, für das es nur eine Lösung gab. „Dann kann ich euch keine Karte geben“, so Lichter. Und damit war das Abenteuer „Bares für Rares“ für die beiden Freundinnen auch bereits wieder beendet.