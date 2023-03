ZDF Magazin Royale: Wegen DIESER Sprüche nahm der Sender Böhmermann aus dem Programm

Es war eine harte, aber im Nachhinein konsequente und wohl auch richtige Entscheidung. Am Freitag (10. März 2023) hatte das ZDF angekündigt, Jan Böhmermanns Show, das „ZDF Magazin Royale“ am Abend nicht im linearen TV auszustrahlen.

Der Sender und auch Jan Böhmermann selbst, begründeten diesen Schritt mit den schrecklichen Ereignissen, die sich am Donnerstagabend (9. März) in Hamburg abgespielt hatten. Auf Twitter schrieb der Komiker: „Das heutige ZDF Magazin Royale befasst sich mit dem Thema BESTATTUNGEN und wurde vor den Ereignissen in Hamburg aufgezeichnet. Wir verzichten, in Absprache mit dem ZDF, aus Pietätsgründen auf eine Ausstrahlung im linearen Programm – in der Mediathek ist die Sendung auf Wunsch verfügbar.“

„ZDF Magazin Royale“ aus TV-Programm gestrichen

Am Donnerstag hatte ein schwer bewaffneter Mann sieben Menschen im Hamburger Stadtteil Alsterdorf erschossen. Sein jüngstes Opfer war noch gar nicht geboren. Und wenn man sich die Witze anhört, die Jan Böhmermann in der aktuellen Ausgabe des „ZDF Magazin Royale“ macht, wird klar, die Entscheidung, die Sendung nicht im TV auszustrahlen, war absolut korrekt.

„Wir haben eine super Sendung für sie vorbereitet. Eine Sendung für alle, die sterben müssen. Vielleicht Sie, vielleicht ich, vielleicht Sie. Wenn Sie vorhaben, in der nächsten halben Stunde zu sterben, ist das hier die richtige Sendung“, heißt es beispielsweise von Jan Böhmermann.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oder: „Bestattungen. Es geht um das, was mit uns passiert, wenn der ganze Bumms hier endlich vorbei ist. Bestattungen. Kennen wir alle. Lange nicht bei Opa angerufen und auf einmal beschweren sich die Nachbarn über kleine Fliegen im Hausflur und dass nebenan seit Monaten Tag und Nacht ganz laut ZDF läuft und schwupps findet man sich wieder in einer traurigen Polonäse Blankenese auf dem Friedhof und geht hinter Typen mit weirden Mützen her, die sehr, sehr langsam den Sarg oder die Urne tragen.“

Bei Böhmermann ging es um Bestattungen

Ja, es ging um das Thema Bestattungen, die Kosten für diese und besonders ‚geschmackvolle‘ Urnen. Aber auch um die Frage nach muslimischen Bestattungen. So gebe es laut Böhmermann „keinen einzigen Friedhof in muslimischer Trägerschaft“. Zudem sollten islamische Bestattungen, schnellstmöglich nach dem Tode stattfinden. In Deutschland eher schwierig, so Böhmermann.

Mehr Nachrichten:

Schließlich findet in Deutschland eine Beerdigung meist erst 48 Stunden nach dem Tod statt. Viele Muslime lassen sich daher in ihrem Herkunftsland bestatten. Ebenfalls ein Thema: Ordnungsbehördliche Bestattungen. Also Bestattungen von Menschen ohne Angehörige. Wichtige Themen also, die Böhmermann an diesem Abend ansprach. Auch wenn es kurz nach der Hamburger Tragödie nicht so wirklich passen wollte.