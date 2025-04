„Löwenzahn“ feiert Jubiläum – was das ZDF jetzt plant, lässt Staunen

Wer erinnert sich nicht an Peter Lustig (†78) in seinem fantasievoll umgebauten Bauwagen? Von dort aus ging er auf spannende Entdeckungsreisen und erklärte seinen jungen Zuschauern die Wunder von Natur, Umwelt und Technik. Jetzt feiert die Sendung, die am 24. März 1981 erstmals ausgestrahlt wurde, ein großes Jubiläum!

Am 1. Mai ist es soweit: Das ZDF feiert 45 Jahre „Löwenzahn“. Dabei dürfen sich Fans der Kult-Sendung auf ein fettes Sonderprogramm freuen. Doch Frühsteher aufgepasst! Los geht’s bereits um 5.30 Uhr mit dem Film „Löwenzahn – Abenteuer in Südafrika“.

Um 8.45 Uhr gibt’s die neueste Folge: „Regenbogen – Die beste Freundin“. Fritz Fuchs, gespielt von Guido Hammesfahr, hilft Yasemin über den Verlust ihrer Oma hinweg. Der Regenbogen spielt dabei eine besondere Rolle. Doch Yasemin hat auch Stress mit Ordnungsmann Kluthe. Drama und Tränen garantiert! Das Highlight für viele: Um 9.15 Uhr läuft die Episode „Lebenswandel – Zeitreise in Bärstadt“ aus 2007.

Dabei trifft Fritz Fuchs hier auf den legendären Peter Lustig. Nostalgie pur für alle Fans der ersten Stunde. Parallel gibt’s bei ZDFneo ein Schmankerl für die Fans der klassischen Ära: Um 10.25 Uhr läuft „Löwenzahn – Der Film: Die Reise ins Abenteuer“ von 2005. Und für die kleinen Nachtschwärmer zeigt KiKA um 19.25 Uhr die neue Episode „Hecke – Ein Irrgarten fürs Märchen“.

„Löwenzahn“ startete 1979 als „Pusteblume“ und blühte 1981 mit Peter Lustig richtig auf. Der charmante Bauwagenmeister erklärte über 200 Folgen lang die Welt. 2005 übernahm Guido Hammesfahr (56) den Kult-Bauwagen. Jetzt, ganze 45 Jahre später, gibt es über 450 Folgen – und kein Ende in Sicht!