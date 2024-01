ZDF-Krimi: „Ein starkes Team“ – Ist das das Ende von Kommissar Klöckner?

Krimifans können es kaum erwarten: Am Samstag (6. Januar 2024) geht im ZDF „Ein starkes Team“ mit einer neuen Folge an den Start. Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) haben es diesmal mit dem Mord an einem Steuerprüfer zu tun. Keine Sorge, dieser Text enthält keine Spoiler.

Uwe Benrath scheint nicht viel Wert auf gute Nachbarschaft zu legen. Schon früh am Samstagmorgen geht er seinen Nachbarn mit einem knatternden Laubbläser gnadenlos auf den Wecker. Das rächt sich, mit einem gezielten Schuss ins Herz aus einem offenen Fenster wird er erschossen. Am Lärm allein wird’s nicht gelegen haben, vermutet die Polizei.

„Ein starkes Team“ (ZDF): Man sollte Verbrechen am Wochenende verbieten

Mürrisch nehmen beiden Berliner Kriminalhauptkommissare die Ermittlungen auf, schließlich ist es gerade erst hell geworden. „Man sollte Verbrechen am Wochenende verbieten, aber auf uns hört ja keiner.“, sagt Wachow, als sie den Tatort betreten.

Schnell rückt der Autohändler Tarek Habib (Atheer Adel) in den Fokus der Ermittlungen. Bei der letzten Steuerprüfung war Benrath auf Anzeichen von Geldwäsche gestoßen. Er landet der wegen Mordverdacht in U-Haft. Ein vermeintlicher Erfolg des „starken Teams“, der ungeahnte Folgen mit sich bringt.

ZDF-Krimi „Ein starkes Team“: Muss Kommissar Klöckner dran glauben?

Denn Unbekannte wollen die Freilassung von Tarek Habib erpressen und entführen den Kollegen Sebastian Klöckner. Das klingt nach Clankriminalität. Ein dramatischer Wettlauf mit der Zeit beginnt. Geht „Der Tausch“ glimpflich über die Bühne? Oder wird ein Mitglied des Ermittlerteams das Zeitliche segnen?

Zur Erinnerung: Im Oktober machte das ZDF bekannt, dass Schauspieler Matthi Faust, der seit 2017 Kommissar Klöckner spielt, die Serie verlassen wird. Kommt es etwa zum großen Showdown mit tragischem Ende? Die Story lässt darauf schließen.

Eines gilt als sicher: Auch in Zukunft bilden die Ermittler Otto Garber und Linett Wachow „ein starkes Team“. Die Serie ist seit Jahren ein treffsicherer Quotenhit für das ZDF.