ZDF-Moderator Jochen Breyer sieht SIE vor dem Studio: Er reagiert sofort

Gut zwei Wochen dauern die Olympischen Spiele von Paris bereits an. Am Sonntag (11. August 2024) werden sie offiziell beendet sein. In all den Tagen mit von der Partie waren die beiden TV-Sender ARD und ZDF. Sie hatten eigene TV-Teams vor Ort, mit Hahnry hatte das ZDF sogar ein eigenes Maskottchen am Start und auch Moderator Jochen Breyer war nach Paris gereist, um über die bedeutendste Sportveranstaltung der Welt zu berichten.

Doch es ging nicht immer nur um Gold, Silber und Bronze. Die Olympischen Spiele boten auch allerhand rund um den Sport. So beispielsweise eine Szene, die sich im Studio des ZDF abspielte. Da war Jochen Breyer gerade in eine Moderation vertieft, als die Kamera durchs Studiofenster schwenkte und einige Personen einfing, die sich vor dem Studio in der Nähe des Eiffelturms eingefunden hatten.

ZDF-Moderator sieht Plakat vor dem Studio

„Schauen Sie mal, schauen Sie mal“, jubelte der ZDF-Moderator, und las dann vor, was die Damen und Herren auf ein Plakat gepinselt hatten. „’Ich will einen Hahnry‘, steht da auf dem Plakat. Hat sich herumgesprochen in den letzten Tagen , wo wir sind, am Place de l’alma“, so Breyer. Und weiter: „Hallo. Also wer sich so viel Mühe gibt, und so ein Plakat malt, würde ich sagen, der hat auch einen Hahnry…, das ist übrigens unser Maskottchen, für die alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, die haben auch einen Hahnry verdient. Ich glaube, wir bringen gleich einen, oder vielleicht sogar zwei runter.“

Eine wirklich nette Aktion des ZDF, das bei diesen Olympischen Spielen aber auch ordentlich Kritik einstecken musste. So brach der Sender das Olympische Halbfinale im 3×3-Basketball bei Führung des deutschen Teams ab, um in die Werbung zu gehen. Ein Fehler, den das ZDF später zugeben sollte.

„Aufgrund der brisanten weltpolitischen Lage sollte die 19 Uhr ‚Heute‘-Sendung möglichst zur gewohnten Zeit gesendet werden. Die Übertragung kurz vor dem Ende des Halbfinal-Spiels der deutschen 3×3-Basketballerinnen gegen Kanada abzubrechen, war aber ein Fehler“, so ZDF-Sportchef Yorck Polus gegenüber der dpa.