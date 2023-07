ZDF: Nach Shitstorm – Sender distanziert sich von Böhmermann-Tweet

Am 24. Juli sorgte ZDF-Star Jan Böhmermann mit einem provokanten Tweet für Aufsehen. Der Satiriker hat darin scharf gegen CDU-Politiker Friedrich Merz geschossen.

Er bezeichnet ihn und seine Partei öffentlich als „Nazis mit Substanz“. Das ZDF reagiert sofort und distanziert sich offiziell von dem Böhmermann-Tweet.

ZDF-Star Jan Böhmermann twittert gegen die CDU

„Keine Sorge, die Nazis mit Substanz wollen nach aktuellem Stand voraussichtlich nur auf kommunaler Ebene mit Nazis zusammenarbeiten“, schreibt Jan Böhmermann auf Twitter. Darunter ist ein älteres Bild von CDU-Chef Friedrich Merz zu sehen. Dieses wird plötzlich zerstört, indem der Moderator durchsteigt und lächelnd in die Kamera schaut. Die Follower des 42-jährigen Bremers finden diese Zeilen alles andere als witzig und kritisieren sie aufs Schärfste.

Böhmermann spielt mit diesem Tweet auf mehrere Aussagen von Friedrich Merz an. In einem Interview hatte der Politiker neulich eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen. Grund genug für den Satiriker, gegen den CDU-Chef zu schießen. Das ZDF bezieht nun Stellung zu dieser Aussage.

ZDF zeigt klare Kante

„Das ZDF distanziert sich von der Äußerung Böhmermanns. Der Tweet ist eine private Äußerung von Jan Böhmermann, die in keinem Zusammenhang mit einer Produktion des ZDF steht“, teilte der Sender am Samstag in einem offiziellen Statement mit.

Und auch die CDU selbst äußerte sich zu dem Fall. Mehr noch: Fraktionschef Gordon Schnieder hatte den ZDF-Intendanten Norbert Himmler erst aufgefordert, sich von den Äußerungen des Satirikers zu distanzieren. In einem Brief schreibt der Politiker: „Es bedarf daher dringend und umgehend einer offiziellen Stellungnahme von Ihnen, die deutlich macht, dass solche Äußerungen nicht mit dem Codex des ZDF vereinbar sind.“