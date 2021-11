Eine Nachricht in der Sendung heute-Xpress bringt viele Zuschauer auf die Palme.

Die ZDF-Nachrichtensendung heute-Xpress steht in der Kritik. Hintergrund ist eine Meldung über einen mutmaßlichen Terroranschlag in Israel.

Mehrere Politiker und auch die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland zeigen sich empört über die Darstellung der Redaktion von ZDF-heute.

ZDF heute: DIESE Nachricht bringt viele auf die Palme – „Nicht euer Ernst!“

Das war passiert: Bei einem Schusswaffenangriff in der Altstadt von Jerusalem hat ein radikalislamischer Palästinenser am Sonntag einen Mann erschossen und drei weitere verletzt, bevor er von den Sicherheitskräften getötet wurde. Nach israelischen Behördenangaben nutzte der Angreifer eine in den Palästinensergebieten hergestellte Maschinenpistole.

Nach dem Angriff verschärfte Ministerpräsident Naftali Bennett die Sicherheitsvorkehrungen und rief die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf. Angesichts des Chanukka-Fests Ende November müsse mit weiteren Angriffen gerechnet werden.

Die Hamas-Führung im Gazastreifen bestätigte die Mitgliedschaft des Angreifers in ihrer Bewegung, ohne sich direkt zu dem Angriff zu bekennen. Sie sprach von einer „heldenhaften“ Tat des 42-Jährigen.

Empörung über Nachrichtenmeldung bei ZDF-heute

In der ZDF-Nachrichtensendung wurde die Meldung unter der Überschrift „Israel: ein Palästinenser erschossen“ präsentiert, was bei manchen Zuschauern und im Netz Empörung hervorrief.

„Hallo @ZDFheute, Sie haben 'Terrorist schießt auf Zivilisten und wird von Sicherheitskräften gestoppt' falsch geschrieben“, kommentierte Professor Dr. Matthias Quent, Direktor des Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, sarkastisch den Beitrag.

Hallo @ZDFheute, Sie haben „Terrorist schießt auf Zivilisten und wird von Sicherheitskräften gestoppt“ falsch geschrieben. pic.twitter.com/SEohRzyTdX — Matthias Quent (@Matthias_Quent) November 21, 2021

Der ehemalige Grünen-Spitzenpolitiker Volker Beck fragte sich direkt: „Warum können deutsche Medien antiisraelischen Terror nicht Terror nennen?“

„Es war der Attentäter, liebes ZDFheute... es war der Attentäter...“, korrigierte der nordrhein-westfälische FDP-Landtagsabgeordenete Lorenz Deutsch die Meldung. „Nicht euer Ernst!“, beschwerte sich auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser beim ZDF.

Entsetzt zeigte sich auch Anna Staroselski, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Sie postete auf Twitter: „Ein mutmaßlich palästinensischer Hamas-Terrorist verletzt in Jerusalem vier Personen, eine Person davon tödlich und dem ZDF fällt nichts besseres ein als: 'ein Palästinenser erschossen'?!“

