ZDF zeigt „Ein Herz für Kinder“ – Zuschauer werden deutlich! „Unangenehm“

Am Samstagabend (9. Dezember) zeigte das ZDF wieder einmal die Spendengala „Ein Herz für Kinder“. Hochkarätige Gäste aus den verschiedensten Bereichen kamen zusammen. Unter anderem trafen auch Oliver und Amira Pocher erstmals nach ihrer Trennung aufeinander.

Doch statt sich gepflegt aus dem Weg zu gehen, werden beide im Laufe des Abends immer wieder miteinander konfrontiert. Ausgerechnet Moderator Johannes B. Kerner bringt das Ex-Paar immer wieder zusammen vor die Kamera. Für die Zuschauer ein unangenehmes Szenario.

ZDF-Moderator Johannes B. Kerner sorgt für peinlichen Moment

Am Samstagabend gab es ein ganz schönes Star-Aufgebot im ZDF: Neben RTL-Moderatorin Sophia Thomalla und ihrem Freund Alexander Zverev waren unter anderem auch „Let’s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova, Schauspieler Jan Josef Liefers und Barbara Wussow an den Spendentelefonen fleißig. Und auch Amira Pocher und ihr Ex-Mann Oliver trafen an dem Abend das erste Mal nach ihrer Trennung öffentlich aufeinander.

Und es soll sich gelohnt haben: Mehr als 21 Millionen Euro konnten die Promis an diesem Abend sammeln. Der Betrag fließt nun in nationale und internationale Hilfsprojekte. Neben dieser erfreulichen Nachricht gab es an diesem Abend aber auch nicht so schöne Momente. Zumindest aus der Sicht mancher Zuschauer. Die kritisieren eine Aktion von Moderator Johannes B. Kerner nämlich scharf.

ZDF-Zuschauer rechnen ab

In diesem Moment hätte viele Zuschauer am liebsten weggeschaut. Johannes B. Kerner zerrt das Ex-Paar in einem Moment gemeinsam vor die Kamera, um die Nummer der Spenden-Hotline vorzulesen. Auf X (ehemals Twitter) haben einige Fans eine klare Meinung zu diesem Moment:

„Jetzt macht Kerner noch auf Kallwass. Unangenehm.“

„Zum Fremdschämen.“

„Das Wort Niveau ist heute beim ZDF wohl nicht existent. Das war schon zu Beginn peinlich und wurde jetzt noch getoppt!“

„Ich habe wegen Oliver Pocher ZDF ausgeschaltet und schau jetzt ‚Masked Singer.'“

