ZDF gibt erste Details zu „Helene Fischer Show“ – es wird alles anders

Es ist das Show-Comeback des Jahres! Helene Fischer wird bald wieder ihre gleichnamige ZDF-Sendung moderieren. Es ist schon eine Weile her, dass sie ihre Fans vor der Kamera gesehen haben. Umso glücklicher sind die, jetzt, wo es endlich offiziell ist.

Am 1. und 2. Dezember wird die „Helene Fischer Show“ in Düsseldorf gedreht. Mehr ist bis dato noch nicht bekannt gewesen. Nun teilt das ZDF jedoch erste Details mit den Zuschauern. Der Sender kündigt große Änderungen an, welche die Fans sofort bemerken werden.

Helene Fischer: DAS ist neu in ihrer Show

Auf der Presseseite des öffentlich-rechtlichen Senders werden nun erste Details öffentlich gemacht. Zwar werden noch keine prominenten Gäste genannt, doch die Ankündigung dürfte die Herzen der Fans trotzdem höher schlagen lassen. Sie können sie auf einige Überraschungen freuen.

„In neuem Look und mit einem gigantischen, frischen Bühnenbild sorgt die Show für optische Spannung. Das Publikum erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus Musik, spektakulärer Artistik, außergewöhnlichen Choreografien, Comedy und visueller Inszenierung“, heißt es in einer Mitteilung zum Programm.

Helene Fischer wird auch singen

Zwar ist die Schlagerkönigin an diesem Abend hauptsächlich Moderatorin der Show, doch sie wird auch selbst auf der Bühne stehen. Das bestätigt die Pressemeldung nun: „Die beliebte Entertainerin hat auch diesmal eine Vielzahl nationaler und internationaler Musikgäste eingeladen, die gemeinsam mit ihr noch nie da gewesene Duette präsentieren und für jede Menge Emotionen und Gänsehautmomente sorgen. Bei alledem dürfen die gefühlvollsten und schönsten Balladen sowie die Partysongs von Helene Fischer nicht fehlen.“ Es bleibt spannend!

Das ZDF zeigt die Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“ am Montag, den 25. Dezember, ab 20.15 Uhr im Programm. Anschließend ist die Sendungen auch in der Mediathek abrufbar.