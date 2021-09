ZDF-Star Giovanni Zarrella bekommt Post von IHM – „OMG. Das ist so cool“

Es war ein überragender Auftakt. Zum ersten Mal überhaupt präsentierte Giovanni Zarrella am vergangenen Wochenende seine eigene Samstagabendshow im ZDF.

Ein wenig aufgeregt, aber extrem sympathisch führte der 43-Jährige durch drei Stunden ZDF-Unterhaltung, präsentierte dabei namhafte Gäste wie Maite Kelly, Andrea Berg oder Pietro Lombardi. Und auch die Quoten der „Giovanni Zarrella Show“ waren top. Mit 3,81 Millionen Zuschauern war das ZDF der Sieger des Samstagabends.

ZDF-Star Giovanni Zarrella: Glückwünsche von einem Weltstar

Dass die Show aber auch international Beachtung finden würde, hätten aber wohl die wenigsten gedacht. So teilte Giovanni Zarrella bei Instagram ein Video, das ihm ein berühmter Kollege geschickt hatte.

----------------

Das ist Giovanni Zarrella:

Giovanni Zarrella wurde am 4. März 1978 in Hechingen geboren

Bekannt wurde Zarrella als Sänger der Band Bro'Sis

2006 trennte sich die Band

Zarrella begann eine Karriere als Moderator

-------------------

Und zwar niemand geringeres als der Kanadische Popstar Michael Bublè. „Hey Giovanni, hier ist Michael Bublè“, beginnt das Video des „Feeling good“-Sängers. Er wünsche Giovanni alles Gute für seine Show, so Bublè. Und weiter: „Hoffentlich sehen wir uns 2022. Ich drücke die Daumen.“

Giovanni Zarrella: „Wir müssen nicht in ein, zwei Sendungen alles verballern“

Oha, da werden wir uns wohl in einer der nächsten Ausgaben der „Giovanni Zarella Show“ auf Michael Bublè freuen dürfen. So ließ Zarrella im Interview mit dieser Redaktion bereits durchblicken, dass die Zuschauer noch einiges erwarten dürfen. „Das Ganze ist auf einen langen Zeitraum angelegt. Auch im nächsten Jahr wird es drei bis fünf Shows geben. Das Ziel ist, dass wir einen Marathon laufen, das soll kein Sprint sein. Wir müssen nicht in ein, zwei Sendungen alles verballern“, so der 43-Jährige.

------------------

ZDF: Giovanni Zarrella Show! SO half Helene Fischer

ZDF: Giovanni Zarella total überwältigt – „Bin nicht Gottschalk“

ZDF: „Traumschiff“-Knaller! Steht ER bald hinter dem Steuer?

-----------------

Und was sagte Zarrella zu den lieben Grüßen seines Kollegen? Der war völlig aus dem Häuschen. „OMG!!!!! THIS IS SOOO COOL !!!! Your wishes brought luck!!! I love you and your music so much. See you in 2022.“