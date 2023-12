ZDF-Star Andrea Kiewel schockiert mit Beichte – „Ich habe beschissen“

Während der Fernsehgarten in der Winterpause ist, wechselt ZDF-Star Andrea „Kiwi“ Kiewel von der Rolle der Moderatorin in die Position der Kandidatin. Am Donnerstagabend (14. Dezember) stellte sie sich den harten Fragen von Elton bei „Blamieren oder Kassieren“.

Ihr Gegner war kein Geringerer als Comedian Bastian Bielendorfer. Doch bevor die Buzzer überhaupt in Aktion kommen, schockiert ZDF-Star Kiwi mit einer kleinen Beichte.

ZDF-Star Andrea Kiewel schummelt sich gern zum Sieg

Bevor es losgeht, tänzelt Kiwi ein bisschen nervös auf der Stelle. Das nimmt „Kassieren und Blamieren“-Moderator Elton zum Anlass, um ihr einmal auf den Zahn zu fühlen. „Ich habe einmal recherchiert, so richtig etwas falsch machen kannst du eigentlich gar nicht. Aber ich habe tatsächlich gehört, dass du eine sehr schlechte Verliererin bist. Wie zeigt sich das?“

+++ „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel: Heftige Kritik an der „Tagesschau“ – „WIE um alles in der Welt“ +++

Ohne einen Moment zu zögern, gesteht die Fernsehgarten-Moderatorin: „Ich schummle!“ Und dabei scheint die 58-Jährige auch keine Grenzen zu kennen. „Das geht jetzt schlecht hier, aber ich habe sogar mein Kind beim UNO-Spielen beschissen.“ Ein entsetztes Raunen geht durchs Publikum. Kiwi verrät auch gleich ihre fiesen Schummel-Tricks beim UNO-Spielen. „Karten doppelt legen oder einfach Regeln neu erfinden.“

Noch mehr News:

Mit Schummeln kommt sie bei der RTL-Show „Blamieren oder kassieren“ nicht weit – hier ist das Wissen der Kandidaten gefragt. Andrea Kiewel schlägt sich wacker, doch am Ende zieht Bastian Bielendorfer ins Finale ein. Gegen den Kandidaten aus dem Publikum hat jedoch auch der „Let’s Dance“-Star im Quizduell keine Chance. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro geht somit an den Herausforderer – der Promi geht leer aus an diesem Abend.