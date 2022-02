ZDF-Star Dunja Hayali flippt aus: Als sie DAS erfährt, hagelt es Schimpfwörter vor laufender Kamera

Wow, so kennen wir ZDF-Gesicht Dunja Hayali ja gar nicht! In ihren Shows tritt die 47-Jährige stets lässig, dennoch sicher und gefasst auf. Nichts scheint die Journalistin so einfach aus der Bahn werfen zu können.

Doch Dunja Hayali ist nicht nur die seriöse ZDF-Moderatorin, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen, sondern eben auch ein ganz normaler Mensch, der gerne mal einen Abend auf der Couch verbringt, niedliche Fotos von seinem Hund postet und hin und wieder auf Konzerte geht.

ZDF-Star Dunja Hayali ganz überrascht von Live-Zuschauer: „Der ist auch da!“

Und Letzteres scheint dem ZDF-Gesicht vor allem im Laufe der Pandemie wirklich wichtig geworden zu sein. Bei einem Instagram-Live, das Dunja Hayali mit Influencerin Louisa Dellert veranstaltet, kann sich die Moderatorin plötzlich nicht mehr beherrschen.

Zu Beginn ihres Talks schauen sich Dunja und Louisa erst einmal an, wer denn alles so unter den Zuschauern steckt. „Guck mal, der Aki ist auch da!“, freut sich die „moma“-Moderatorin. Gemeint ist damit der Sänger Bosse, dessen bürgerlicher Name Axel Bosse lautet. Seine Freunde nennen ihn jedoch einfach nur „Aki“.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali kann es einfach nicht fassen. Foto: imago images/Martin Hoffmann

ZDF-Moderatorin verliert die Fassung im Livestream: „Ein f**king sche** Tag!“

„Aki, wir haben Karten für dein Konzert“, teilt Dunja Hayali dem „Schönste Zeit“-Sänger freudig mit. „Wehe, das findet nicht statt“, droht sie scherzhaft. Ohne zu ahnen, was ihr Louisa Dellert wenige Sekunden später mitteilen muss.

„Dunja, doch, das hat sich verschoben“, wird sie von der 32-Jährigen aufgeklärt. Das Bosse-Konzert sei aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben wurden. Fassungslos reißt Dunja Hayali die Augen auf, ihr Mund steht offen.

Dabei handelt es sich offenbar nicht um die einzige schlechte Nachricht, die die ZDF-Moderatorin an diesem Tag erhalten hat. „Ey das ist heute so schon – wie du weißt – ein f**king sche** Tag!“, flucht der TV-Star. Kaum sind die Worte ausgesprochen, hält sich Dunja erschrocken die Hand vor den Mund: „Entschuldigung, wir sind ja gar nicht unter uns. Ich habe kurz vergessen, dass wir nicht facetimen. Warte ganz kurz.“

ZDF-Star Dunja Hayali ist sichtlich geknickt, weil ihr Bosse-Konzert verschoben wurde

Vor lauter Scham fängt Dunja Hayali an zu lachen und vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen, nur um sich dann etwas gemäßigter weiter in Rage zu reden: „Jetzt wurde auch noch das Konzert verschoben? Aki! Oh dieses Ding ey.“

Zum Glück kann Louisa Dellert das Gespräch schnell auf ein anderes Thema lenken und stellt den Zuschauern voller Stolz ihr selbst gemachtes Salat-Dressing vor. Dunja scheint sie damit aber leider nicht überzeugen zu können. Verständlich, der Schock über das verschobene Konzert sitzt offenbar noch tief.