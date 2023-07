ZDF-Star Dunja Hayali postet Foto mit IHM – Fans schmelzen dahin: „Wundervoll“

Ihre Fans schmelzen dahin! ZDF-Star Dunja Hayali hat auf ihrem Instagram Account (235.000 Follower) ein zuckersüßes Foto geteilt. Zu sehen ist sie dort mit einem alten Bekannten aus dem TV.

Dunja Hayali hat sich als Fernsehmoderatorin und Journalistin einen Namen gemacht. Unter anderem moderiert die 49-Jährige im ZDF das „Morgenmagazin“ und das „Heute-Journal“. Ihren Job im „Aktuellen Sportstudio“ gab sie erst kürzlich auf.

ZDF-Star Dunja Hayali postet niedlichen Freundschafts-Schnappschuss

Doch Hayali ist natürlich nicht das einzige berühmte Gesicht, welches der ZDF hervorbrachte. Wer regelmäßig ZDF schaut, der dürfte auch ihn kennen: Claus Kleber. 2021 machte der Chef-Moderator allerdings im Alter von 66 Jahren Schluss, verließ nach rund 19 Jahren das „heute-journal“. Doch die Freundschaft zwischen ihm und Kollegin Hayali ist offenbar nach wie vor geblieben.

Jedenfalls postete die Moderatorin jetzt ein süßes Foto der beiden auf ihrem Instagram-Account. Kleber umarmt sie von hinten, während Hayali ihren Kopf auf seine Schulter legt. „Beste Holding – ohne GmbH“, schreibt sie zu dem Schnappschuss dazu.

Fans sind völlig aus dem Häuschen

Und ihre Anhänger feiern das innige Freundschafts-Foto der beiden Star-Moderatoren. „Wenn ich nicht schon verliebt wäre… Spätestens jetzt! So ein harmonisches Bild“, „Wundervoll“ und „Zwei hervorragende Journalisten. Jeder auf eine ganz eigene, besondere Art und Weise. Es ist schön und gut zu wissen, so einen Menschen an der Seite zu haben. Starkes Bild, das Vertrauen und Zusammenhalt ausstrahlt“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

