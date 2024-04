ZDF zeigt „Der Kommissar und die Angst“: Danach geht die Nachricht rum

Am Montag (29. April) war es endlich so weit, Fernsehzuschauer des Senders ZDF durften sich auf die vierte Folge des Formats „Der Kommissar und die Angst“ freuen. Schauspieler Roeland Wiesnekker ermittelt in der Rolle des Hauptkommissars Martin Brühl.

Im neuesten Fall des ZDF-Films wird die Geliebte des Hauptkommissars verschleppt. Am Tag nach der Ausstrahlung geht nun die freudige Nachricht rum.

ZDF-Film „Der Kommissar und die Angst“ kann punkten

Hauptkommissar Martin Brühl wacht für gewöhnlich neben seiner Partnerin Susanne Koch auf. Als diese an einem Morgen plötzlich nicht neben dem Beamten liegt, ahnt Brühl sofort Böses. Koch wurde nachts auf dem Heimweg Zeugin einer Geldautomatensprengung, erlitt schwere Verletzungen und wird im Anschluss von den Verbrechern entführt. Die anschließenden Ermittlungen halten die Ermittler in Atem. Diese Spannung spiegelt sich auch in den Einschaltquoten des ZDF-Films wieder.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, kann der Sender ZDF große Erfolge feiern. In der Zielgruppe ab 3 Jahren ist „Der Kommissar und die Angst“ Spitzenreiter und liegt mit einem Marktanteil von 23,1 % vorne. Insgesamt schauten sich 5,84 Millionen Menschen den neuesten Kriminalfall an. Somit können sich auch die Zahlen des vierten Falles sehen lassen.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte der ZDF-Film jedoch lediglich einen Marktanteil von 7,6 %. Hier schauten sich nur 0,37 Millionen Menschen den Primetime-Krimi an.

Was die Zahlen für eine mögliche fünfte Ausgabe von „Der Kommissar und die Angst“ bedeuten, bleibt abzuwarten. Die Fernsehzuschauer scheinen jedenfalls weiterhin im Krimifieber zu sein.