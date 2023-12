ZDF-Star erteilt bittere Absage – „Zum richtigen Zeitpunkt die Reißleine gezogen“

Ihn dürfte hierzulande wohl jeder kennen: Schauspieler Christoph Maria Herbst stand hierzulande schon für zahlreiche Filme und Serien vor der Kamera. Aktuell ist er unter anderem in der ZDF-Serie „Merz gegen Merz“ zu sehen, die seit 2019 beim öffentlich-rechtlichen Sender gezeigt wird.

Viele dürften ZDF-Star Christoph Maria Herbst jedoch mit einer anderen Serie in Verbindung bringen: „Stromberg“. Vor knapp 20 Jahren lief die Erfolgsserie, die deutsche „The Office“-Variante rund um die von Herbst verkörperte Titelfigur genießt Kultstatus. Doch 2012 war dann Schluss. Nun spricht der 57-Jährige über ein mögliches Comeback in der Sendung.

ZDF-Star Christoph Maria Herbst über den Erfolg von „Stromberg“

Es ist DIE deutsche Comedy-Serie der letzten Jahrzehnte. „Stromberg“ begeistert die Menschen auch noch nach zwanzig Jahren. Im Interview mit „t-online“ verrät der Schauspieler nun, dass der Erfolg für ihn eine Überraschung sei. „Natürlich haben wir nicht damit gerechnet, dass so was nach zwei Jahrzehnten immer noch geguckt wird. Aber in unserer heutigen Zeit ist nie etwas wirklich weg, es wird zwar im linearen Fernsehen nicht mehr ausgestrahlt, aber du kannst es im Netz anklicken wie blöde. Bei Netflix läuft es hoch und runter, auf My Spass, bei Amazon, überall.“

Weiter erzählt er: „Ich bekomme heute noch Zuschriften, wo mir meistens Männer mitteilen, dass sie sich mit ihren Kumpels am Wochenende alle fünf Staffeln und den Kinofilm angeguckt haben. Das ist wirklich eine nachwachsende Generation. Wir haben hier anscheinend etwas Zeitloses geschaffen und das ist schon faszinierend.“

Comeback zu „Stromberg“?

Für viele Fans wäre es wohl DAS Highlight des Jahres, wenn Christoph Maria Herbst nochmal in die Rolle des Bernd Stromberg schlüpfen würde. Doch allzu wahrscheinlich ist das leider nicht, wie der Schauspieler in dem Interview klarstellt. „Momentan hätte ich ehrlicherweise eher keine Lust. Dafür habe ich mittlerweile zu viele andere tolle Sachen gespielt und noch vor. Vor allem auch so viele, die mit dieser Figur Bernd Stromberg so gar nichts zu tun haben. Ich finde, ich habe zum richtigen Zeitpunkt die Reißleine gezogen. Ich bin beruflich nicht „Stromberg“-Darsteller, sondern Menschendarsteller“, macht er deutlich.

Eine Aussage lässt dann doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer aufkeimen: „Man muss sich auch die anderen tollen Kollegen und Kolleginnen angucken, die in einer Serie gespielt haben und die nach deren Beendigung nicht mehr glücklich geworden sind. Sie waren immer nur noch diese eine Figur, für die sie standen und das ist etwas, was ich nie erleben wollte. Deswegen bin ich fast ein bisschen stolz drauf, dass ich auf dem Höhepunkt gesagt habe, dass wir den Bernd einfrieren. Aber, was man einfrieren kann, kann man auch wieder auftauen. Wer weiß, wann?“