„Traumschiff“-Star lässt die Bombe platzen – „Eine ganz schnelle Entscheidung“

Überraschende Nachrichten von ZDF-Star Sascha Hehn! Die meisten dürften den Schauspieler aus der ZDF-Serie „Traumschiff“ kennen, wo er jahrelang die Rolle des Kapitäns Victor Burger gespielt hat. Und auch als Dr. Udo Brinkmann in der Serie „Die Schwarzwaldklinik“ ist er hierzulande bekannt. Nun gibt es Neuigkeiten aus dem Leben des Schauspielers. Allerdings sind diese nicht beruflicher Natur, sondern beziehen sich auf sein Privatleben.

„Traumschiff“-Star Sascha Hehn hat großen Schritt gewagt

Insgesamt vier Jahre schipperte Schauspieler Sascha Hehn als Kapitän Victor Burger mit dem „Traumschiff“ über die Weltmeere. 2018 kam der Schock: Er gibt die Rolle kurzerhand wieder ab. Seither ist es ruhiger um den gebürtigen Münchener geworden. Sein Privatleben hält er eher aus der Öffentlichkeit raus.

Doch nun verrät der 69-Jährige dann doch ein Detail – und das hat es in sich. Gegenüber „Bunte“ gibt der Schauspieler nämlich bekannt, dass er und seine Partnerin Gloria still und heimlich geheiratet haben! In dem Interview verrät er sogar, dass das Ganze schon länger zurückliegt.

„Traumschiff“-Star bestätigt Ehe-Glück

Nun soll es jeder wissen: Sascha Hehn und seine Gloria haben sich das Ja-Wort gegeben. Und das nicht etwa seit gestern. „Wir haben geheiratet und das bereits 2022“, verrät der 69-Jährige. Doch wie kam es dazu, dass die beiden es so lange geheim gehalten haben?

Darauf hat der ehemalige „Traumschiff“-Kapitän eine deutliche Antwort: „Wir wollten unser Glück für uns genießen und es nicht an die große Glocke hängen.“ Die Hochzeit sei eine „ganz schnelle Entscheidung, innerhalb von vier Tagen“ gewesen, sagt er abschließend. Wie romantisch!

