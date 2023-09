„Wir gegen die – Kebekus-Geschwistershow“: Carolin Kebekus enthüllt! Das spielte sich bei ProSieben hinter den Kulissen ab

„Wir gegen die – die Kebekus-Geschwistershow“ geht bei ProSieben in die vorerst letzte Runde. Am Dienstagabend (26. September) treten Carolin Kebekus und ihr Bruder David gegen die Schwarz-Sisters an.

Noch vor der Ausstrahlung von „Wir gegen die – die Kebekus-Geschwistershow“ bei ProSieben gewährt Carolin Kebekus einen Blick hinter die Kulissen. Sie zeigt ihren Fans, was sich vor der Show abspielte.

„Wir gegen die – Kebekus-Geschwistershow“: Carolin Kebekus überrascht ihre Gäste

Erst ging es gegen Motsi Mabuse und ihre Schwester Oti, dann waren die Brüder Wolter zu Gast und letzte Woche traten Carolin und David Kebekus gegen Johannes B. Kerner und seine Schwester Julia an. In der vierten und vorerst letzten Folge von „Wir gegen die“ geht es nun gegen Schauspielerin Jessica Schwarz und ihre Schwester Sandra.

Bevor die Vier aber in den Wettkampfmodus schalteten, gab es ein kleines Geschenk für die Schwarz-Sisters. Bei Instagram teilte Carolin Kebekus am Dienstag (26. September) wenige Stunde vor Ausstrahlung der Show einen Blick hinter die Kulissen.

Auf dem Video sieht man David und Carolin, wie sie ihre Gäste Backstage überraschen: „Wir haben ein schönes Geschenk als Dankeschön, dass ihr mitmacht“, sagt David Kebekus und überreicht Jessica und Sandra Schwarz jeweils ein Geschenk.

„Die werden wir tragen und in Ehren halten“

Nach kleineren Problemen kommt das Geschenk zum Vorschein. „Wie geil“, ruft Sandra Schwarz und Jessica Schwarz meint: „Die haben wir noch nicht. Die werden wir tragen und in Ehren halten.“ So wirklich zu erkennen ist das Geschenk auf dem Video nicht, es dürfte sich aber um ein paar ulkige Socken handeln.

Kurz darauf war dann aber sicher Schluss mit den Nettigkeiten, denn schließlich ging es ja immer noch um den Titel „Bestes Geschwisterpaar“.

Wer sich in dem Duell mit vielen komischen Momenten durchgesetzt hat, erfährst du am Dienstagabend 20.15 Uhr auf ProSieben oder in der Mediathek bei Joyn.