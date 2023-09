ProSieben zeigt „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ – und feiert eine absolute TV-Premiere

Am Dienstagabend (19. September) zeigt ProSieben die dritte Folge der neuen Sendung „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“. Wie der Name bereits verrät, treten Carolin Kebekus und ihr Bruder David in jeder Folge gegen ein anderes prominentes Geschwisterpaar an.

An diesem Abend begrüßen die Kebekus-Geschwister Johannes B. Kerner und seine Schwester im ProSieben-Studio. In verschiedenen Spielen treten die beiden Teams gegeneinander an. Moderiert wird das Ganze von Jeannine Michaelsen. Neben Spiel, Spaß und Spannung gibt es an diesem Abend aber auch eine Weltpremiere!

ProSieben zeigt die erste Spielshow für Geschwister

In sechs Spielen wird das bessere Geschwisterpaar gesucht. Zu Beginn sind alle Teilnehmer hoch motiviert. In der ersten Runde geht es ums Elfmeterschießen. Doch statt einen Ball ins Tor zu befördern, müssen die Teams Gegenstände elf Meter weit schießen. Von einem Schlitten, über eine Barbiepuppe bis hin zu einer Brotdose: Wer näher an der Marke von elf Meter landet, gewinnt.

Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gehen die ersten Punkte an die Kebekus-Geschwister. Nach einer kleinen Verschnaufpause geht es direkt in das zweite Spiel. Doch bevor es losgeht, entpuppt sich ein Auftritt an diesem Abend als absolute Premiere.

Premiere bei ProSieben! SIE hat ihren ersten TV-Auftritt

Bei „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ bekommt es das Publikum mit absoluten TV-Profis zu tun: Carolin und David Kebekus sind das Rampenlicht als Comedian gewohnt. Und auch Johannes B. Kerner ist in Sachen Fernsehkameras natürlich ein Vollprofi.

Doch die Vierte im Bunde tanzt da aus der Reihe. Denn die Schwester von Johannes B. Kerner erlebt ihre TV-Premiere! Julia Kerner war bis dato noch nie im Fernsehen zu sehen. Dafür erntet sie nicht nur Beifall von den anderen Mitstreitern, sondern auch vom Publikum im Studio.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ immer dienstags ab 20.15 Uhr und anschließend in der Mediathek bei Joyn.