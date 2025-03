Wincent Weiss: Nach bitterer Konzert-Absage – jetzt haben Fans Klarheit

Es war ein Schock, als Sänger Wincent Weiss am Dienstag (18. März) ganz kurzfristig seinen Fans eine Nachricht zukommen ließ. Der 32-jährige „Feuerwerk“-Interpret sollte an dem Abend eigentlich im Rahmen seiner Arenatour 2025 in der Münchner Olympiahalle auf der Bühne stehen. Doch daraus wurde nichts.

Wincent Weis musste sein Konzert gesundheitsbedingt schweren Herzens Absagen (hier mehr >>>). Jetzt ist klar, was mit den Tickets passiert, die die Fans eigentlich für München hatten.

Wincent Weiss: Konzert-Absage! Jetzt herrscht Ticket-Klarheit

Zutiefst bestürzt über die Tatsache, dass er nicht auftreten kann, meldete sich Wincent Weiss kurz vor dem Auftritt bei seinen Fans und schrieb unter anderem: „Es tut mir unendlich leid für alle, die sich auf heute Abend gefreut haben. Ich melde mich auch nochmal bei euch bezüglich der Ticket-Rückgabe. Danke für euer Verständnis. Mir ist, glaube ich, noch nie etwas so schwergefallen wie diese Nachricht hier.“

Noch hat sich der Sänger selbst nicht zur weiteren Handhabung der verfallenen Tickets geäußert, doch nun meldet sich der Veranstalter vom Olympiapark München zu Wort und gibt erste Infos raus: „Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.“

Sieht also ganz danach aus, als bekämen die Fans zumindest das Geld für die Tickets zurück. Ob es allerdings irgendwann einen neuen Termin für das Konzert in München gibt, steht noch in den Sternen. Denn der Veranstalter schreibt zudem: „Das Konzert ist ersatzlos abgesagt.“

Bereits einen Tag zuvor, am Montag (17. März) kämpfte sich Wincent Weiss durch den Konzertabend in Zürich und war dort bereits angeschlagen. Was nun aus den unmittelbaren Folgeterminen seiner Tour wird, ist noch nicht ganz klar. Noch hat der Sänger dazu nichts verlauten lassen.

Am Mittwoch (20. März) steht eigentlich ein Konzert in Wien an, am Sonntag (23. März) in Hannover.