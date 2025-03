Er ist der Liebling vieler Fans, der Musiker mit der gefühlvollen Stimme und den eingängigen Melodien: Wincent Weiss. Mit Songs wie „Feuerwerk“ und „An Wunder“ hat sich der 32-Jährige aus Bad Oldesloe in die Herzen seiner Fans gesungen.

Doch auf seiner aktuellen Arenatour muss der Sänger nun eine bittere Nachricht verkünden – und das ausgerechnet vor seinem Konzert in München.

Wincent Weiss: Bittere Absage für Fans

„Es bricht mir das Herz, diese Worte gerade zu schreiben – aber ich muss das Konzert heute in München leider absagen“, schreibt Wincent Weiss auf Instagram. Die Enttäuschung seiner Fans ist riesig. Doch was ist der Grund für die Absage? „Viele von euch haben es gestern in Zürich sicher schon gemerkt, dass ich ziemlich angeschlagen bin. Ich hatte so gehofft, dass eine Nacht Ruhe reicht, um wieder fit zu werden“, erklärt der Sänger. Doch keine Chance, der Sänger fällt krankheitsbedingt aus.

Wincent Weiss war immer für seine positive Einstellung bekannt, ein Optimist durch und durch. Doch diesmal muss auch der selbsternannte Kämpfer klein beigeben.

Wincent Weiss gibt Versprechen ab

„Wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Optimist bin und immer kämpfe. Wäre ja auch ’schön blöd, nicht an Wunder zu glauben.‘ Genau deshalb habe ich bis zuletzt gehofft, dass ich es irgendwie doch noch auf die Bühne schaffe“, so Weiss weiter. Doch seine Gesundheit lässt ihm keine Wahl und der Musiker gesteht: „So schwer es mir auch fällt, heute geht es einfach nicht, so sehr ich auch will.“

Dennoch gibt es für seine treuen Anhänger noch Hoffnung. Wincent Weiss verspricht: „Es tut mir unendlich leid für alle, die sich auf heute Abend gefreut haben. Ich melde mich auch nochmal bei euch bezüglich der Ticket-Rückgabe. Danke für euer Verständnis. Mir ist, glaube ich, noch nie etwas so schwergefallen wie diese Nachricht hier.“

Die Fans zeigen sich verständnisvoll, viele wünschen dem Sänger in den Kommentaren eine schnelle Genesung: „Gute Besserung. Hoffe, du wirst schnell wieder gesund. Du hast die richtige Entscheidung getroffen“, schreibt ein Anhänger, während ein anderer hinzufügt: „Gesundheit geht vor.“