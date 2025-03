RTL-Star macht es offiziell – „Ich bin so überglücklich“

Bereits am 7. Dezember ließ der RTL-Star die Bombe live platzen: Bei den „Reality Awards“ verkündete Christina Dimitriou völlig unerwartet: „Ich bin heute nicht alleine hier.“ Was sie damit meinte? „Ich bin schwanger!“, verriet sie aufgeregt.

Fans entging das nicht: Tagelang war es still um den RTL-Star. Doch jetzt ist er zurück – mit guten Nachrichten!

RTL-Star ist überglücklich

Es war nur noch eine Frage der Zeit, dann war es so weit. Am Montag (17. März) griff Christina Dimitriou zum Handy und teilte stolz in ihrer Instagram-Story: Ihr Baby ist zur Welt gekommen! Gleich gibt sie Entwarnung an ihre Fans: Die beiden seien wohlauf.

Tagelang war der RTL-Star, bekannt aus Reality-Formaten wie „Temptation Island“ oder „Das große Promi-Büßen“ nicht online gewesen – jetzt wissen Fans Bescheid: Die Geburt sei der Grund dafür gewesen. „Ich bin so überglücklich und uns geht es gut!“, meldet sich Dimitriou gerade erst zurück – und kündigt dabei sofort an, dass sie sich noch weitere Tage eine Auszeit nehmen wird. Aber wohl verdient nach einer Geburt.

+++ Ex-RTL-Star Joyce Ilg macht trauriges Geständnis: „Das war nur eine Fassade“ +++

RTL-Star Christina Dimitriou zeigt sie stolz

In der Insta-Story bewahrt sie das Gesicht des Kindes vor der Öffentlichkeit. Was zu sehen ist: In einen Strampler eingepackte Füße, das Baby liegt auf einer rosa Decke. Ein Mädchen! Doch für Fans des RTL-Stars ist das keine Neuigkeit. Bereits vor ein paar Wochen hatte Dimitriou Videos von ihrer Gender-Reveal-Party auf Instagram mit ihren Zuschauern geteilt.

Mehr News:

Im Video stach sie mit einer Nadel in einen Luftballon – rosa Schnipsel regneten durch die Luft. Wer ist eigentlich der Vater des Neugeborenen? Das ist immer noch unbekannt. Hin oder her – Hauptsache Christina Dimitriou und ihr Kind haben die Geburt gut überstanden!