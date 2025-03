Wilson Gonzalez Ochsenknecht: Wichtige Entscheidung – „Ich rede nicht darüber“

Familie Ochsenknecht polarisiert regelmäßig mit Familienstreitigkeiten. Nach der Versöhnung mit Jimi Blue kehrte ein wenig Ruhe ein – doch leider nicht von Dauer! Auf Instagram berichtet Küken Cheyenne von ihren Streitigkeiten mit Vater Uwe Ochsenknecht und offenbart in diesem Zuge sogar einen Kontaktabbruch!

Nun meldet sich auch Wilson Gonzalez zu Wort – von bösem Blut ist dabei jedoch keine Spur. Ganz im Gegenteil: Er schwebt im Familienglück! Im Juli 2024 wurde er erstmals Vater. Nun verrät er gegenüber der GALA, wie sich sein Leben seitdem verändert hat und warum er seine Partnerin von dem ganzen TV-Trubel fernhält!

Wilson Gonzalez Ochsenknecht wahrt seine Privatsphäre

Seit Ende 2021 lassen sich Natascha Ochsenknecht und ihre drei Kinder Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Savannah im Rahmen ihrer Reality-Serie „Die Ochsenknechts“ mit der Kamera durch ihren Alltag begleiten. Während Familie Ochsenknecht ihre Fans sowohl beruflich als auch privat an allem teilhaben lässt, setzt Wilson Gonzalez alles daran seine eigene kleine Familie komplett vom TV-Rampenlicht abzuschirmen.

Seit Dienstag (25. März) steht bereits die vierte Staffel der Ochsenknecht-Serie auf Sky zum Streamen bereit. Bei einem Pressetermin am 20. März in Berlin verrät Wilson Gonzalez Ochsenknecht, dass er die gut behütete Privatsphäre seiner Partnerin und der gemeinsamen Tochter auch in Zukunft wahren werde.

Wilson Gonzalez Ochsenknecht trennt Beruf und Privatleben strikt

Auf die Frage, ob die beiden dementsprechend auch nicht in der neuen Staffel zu sehen sein werden, verrät der Ochsenknecht-Spross gegenüber GALA: „Nee, auf gar keinen Fall. Die sind nicht dabei. Wir sind aber auch schon eine sehr große Familie, die vor der Kamera steht. Es gibt genügend zu erzählen. Dann müsste es ein Spin-off geben, aber das wird auch nicht passieren, dafür habe ich keine Zeit.“

Aber wie genau macht der Schauspieler das in einem gemeinsamen Urlaub mit seiner berühmten Familie? Dazu sagt er: „Ich rede nicht darüber und nehme sie nicht irgendwohin mit. Im Ski-Urlaub, den man in der neuen Staffel sieht, waren sie zwar dabei, aber dann mache ich halt die Hälfte des Tages über etwas mit meiner Familie und den Rest des Tages mit den anderen. Das wird auch von allen respektiert, man muss niemandem sagen ‚Bitte nicht filmen‘, sondern die finden es alle super, dass es auch Leute gibt, die ihre Kinder nicht vor der Kamera zeigen.“ Die Kameras fallen ihm inzwischen auch gar nicht mehr auf und das mache aus seiner Sicht auch einen guten Schauspieler aus.

Auch der Alltag des 35-Jährigen habe sich seit der Geburt nicht großartig verändert: „So viel hat sich echt nicht geändert. Das passierte schon, bevor die Kleine kam. […] Wir achten schon darauf, dass wir regelmäßige Date-Nights haben. Aber ehrlich gesagt, war ich dieses Jahr nur einmal zu meinem Geburtstag vor der Tür und sonst möchte ich eigentlich auch die ganze Zeit dableiben, weil es einfach so süß ist.“ Tipps bezüglich seiner Tochter habe er sich vor allem von Schwester Cheyenne eingeholt, die selber bereits zweifache Mutter ist.