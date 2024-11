„Willkommen bei Familie Weiß“: Nächstes Baby unterwegs? Kids tönen – „Warum so viele Geschwister?“

Am Mittwochabend (20. November 2024) wird die zweite Folge von ,,Willkommen bei Familie Weiß“ um 20.15 Uhr bei RTL 2 ausgestrahlt. Die sechsfachen Influencer-Eltern Virginia und Andrew Weiß wagten einen neuen aufregenden Lebensabschnitt und wanderte gemeinsam mit ihren Kindern von der wilden Metropole Berlin ins sommerliche und beschauliche Zypern aus. Den mitfiebernden Zuschauern bieten sie abwechslungsreiche Abenteuer und geben Einblicke in ihren herausfordernden Familienalltag in einem fremden Land.

In der zweiten Folge der Reality-Soap steht die Familie vor einem entscheidenden Schritt für ihre weitere Lebensplanung. Soll noch weiterer Nachwuchs in die große Villa einziehen? Bei den Kinder lösen die Elternwünsche ein wahnsinniges Wechselbad der Gefühle aus.

,,Willkommen bei Familie Weiß“: Kind Nummer 7 im Anflug?

Fest steht: Virginia und Andrew wünschen sich nichts sehnlicher. Für Mama Virginia wäre eine weitere Geburt mit einer komplexen Risikoschwangerschaft verbunden. Sie müsste den insgesamt siebten Kaiserschnitt durchleben. So ein Eingriff birgt auch immer zahlreiche Risiken. Dies bereitet ihr und ihrem Mann großes Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte. Zumal ihr die Hebamme mitteilte, dass sie bei einem weiteren Eingriff sterben würde.

Doch wie stehen ihre Kinder dazu? Würden sie sich über ein kleines Brüderchen oder ein kleines Schwesterchen freuen?

,,Willkommen bei Familie Weiß“: Gemischte Gefühle um Baby Nummer 7

Peaches-Malou Weiß ist mit ihren elf Jahren das älteste Mädchen der Familie. Im turbulenten Familienalltag muss sie schon viel Verantwortung übernehmen. So kümmert sie sich sehr intensiv um die kleinsten Familienmitglieder. Dies macht ihr jetzt schon sehr zu schaffen: ,,Es gibt natürlich so manche Tage, wo ich mich frage: Warum so viele Geschwister?“ Sie fügt noch hinzu: ,,Wenn jetzt ein siebtes Kind kommen würde, dann hätte ich schon ein bisschen Angst. Das könnte dann schon gefährlich werden.“

+++ Interessantes zur Reality-Soap: RTL2: Kurz nach „Willkommen bei Familie Weiß“ sickert die Nachricht durch +++

Der älteste Sohn der Familie Daymian Jasper sieht es anders und zeigt schon ein wenig Vorfreude auf möglichen Familienzuwachs: ,,Ich liebe Kinder. Der Anfang wird absolut stressig sein. Aber sobald alle zehn bis fünfzehn Jahre alt sind, ist es mega schön.“ Besonders erfreut ihn, dass es nie langweilig würde und man die Freizeit gemeinsam teilen könnte.

Es wird spannend zu beobachten sein, ob noch ein neues Mitglied in die XXL-Familie einziehen wird. Für Virginia und Andrew steht es fest: Sie wollen alles versuchen, damit ihr großer Traum wahr wird. Falls interessierte Zuschauer diese Folge verpassen, ist dies überhaupt kein Problem! So können sie die einzelnen Folgen der Doku-Soap nach der TV-Ausstrahlung noch jeweils sieben Tage bequem und gratis beim Streamer RTL+ abrufen. Zudem bietet die kostenpflichtige ,,Premium-Version“ von RTL+ weiterhin Einblicke in vorherige Folgen.