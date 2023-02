Willi Herren (†45): Tochter Alessia lässt Bombe platzen! „Oh mein Gott“

Bei diesem Ereignis wäre Willi Herren (†45) wohl gerne dabei gewesen… Wie seine schwangere Tochter Alessia jetzt bekannt machte, ist sie mit ihrem Verlobten Can den nächsten Schritt gegangen. Das Paar, das ein gemeinsames Kind erwartet, ist jetzt verheiratet!

Willi Herren (†45): Tochter Alessia erlebt weiteren Meilenstein

Obwohl Alessia Herren ihren Vater, Sänger und Schauspieler Willi Herren, seit seinem Tod im April 2021 sicher jeden Tag vermisst, könnte sie wohl gleichzeitig kaum glücklicher sein.

Denn nicht nur ist die 20-Jährige zum ersten Mal schwanger, zusätzlich hat sie sich auch in den ersten Wochen des noch jungen Jahres 2023 verlobt – und ist nun sogar verheiratet! In einem Ausschnitt des RTL-Formats „The Real Life“ spricht eine überglückliche Alessia in die Kamera: „Wir haben’s getan! Wir waren beim Standesamt und sind…“ „…verheiratet“, ergänzt ihr frischgebackener Ehemann Can.

Anschließend halten beide fröhlich ihre Ringfinger in die Kamera. „Oh mein Gott, wir sind ein Ehepaar“, freut sich die Tochter von Willi Herren.

Heimliche Hochzeit erst jetzt enthüllt

Im Interview bei „The Real Life“ bestätigt Alessia Herren dann nochmal: „Am 2.2. habe ich mit meinem Mann, heimlich, beim Standesamt geheiratet“. Auf Instagram hatte die Kölnerin an diesem Datum gerade einmal öffentlich gemacht, dass sie überhaupt verlobt ist – vermutlich wollten die Turteltauben ihr Liebesglück noch eine Weile privat genießen.

Auch an ihrem großen Tag waren die beiden – und ihr ungeborenes Baby – sich selbst genug, wie Alessia weiter erzählt. So lief die Hochzeit „ganz unter uns, ohne Familie“ ab. In jedem Fall ist die Tochter von Willi Herren jetzt laut eigener Aussage „verliebt, verlobt, verheiratet“ – und bald dann auch Mutter.

