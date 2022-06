Roland Kaiser, Andrea Berg und Co.: Zu ihren Schlager-Hits tanzen Millionen

Willi Herren (†45): Ehefrau Jasmin gerät in brenzlige Lage – „Ich bin sauer!“

Es war so ein schöner Abend für die Ehefrau von Willi Herren (†45).Nach einem Auftritt könnte die Schlagersängerin glücklicher nicht sein. Wäre da nicht diese winzige Kleinigkeit.

Auf Instagram zeigt sich die Witwe von Willi Herren (†45) glücklich mit zahlreichen Fans, die sie nach ihrem Auftritt sieht. Die Schlagersängerin hat für ordentlich gute Laune gesorgt. Doch die kippt dann doch schneller als gedacht.

Willi Herren (†45): Ehefrau Jasmin hat Angst, dass sie nicht nach Hause kommt

Als sie den Nachhauseweg antritt, meldet sich Jasmin Herren aus dem Auto. Sie ist nicht mehr ganz so gut drauf: „Ja, ich bin sauer, weil ich mit einem E-Auto gefahren bin und ich kriege das nicht aufgeladen. Ich finde keine Ladestation und ich hab Angst, dass wir jetzt laufen müssen. Es war ein so geiler Abend und ich hoffe, dass der nicht einfach so verkackt!“.

---------------------------------------

Das war Willi Herren:

Bekannt wurde Schauspieler Willi Herren durch seine Rolle in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der er von 1992 bis 2007 mitwirkte

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017), „Das Sommerhaus der Stars“ (2019) oder „Kampf der Realitystars“ (2020)

Am 20.04.2021 stirbt Willi Herren. Todesursache: Herzstillstand

Mit Jasmin Herren hat er eine Tochter namens Alessia Herren

---------------------------------------

Die Schlagersängerin ist wütend und verzweifelt zugleich. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Willi Herren (†45): Eins kommt für Jasmin auf gar keinen Fall infrage

Mit ihr im Auto sitzt ein Bekannter, der sie aufnimmt. Der hat dann auch prompt eine Idee für das Worst-Case-Szenario: „Ja ansonsten Sport ist Mord, dann schieben wir halt ein bisschen“. Prompt entgegnet die Schlagersängerin: „Joa ich bin gespannt. Du schiebst? Ich schiebe nicht!“.

Doch wie heißt es so schön? Ende gut, alles gut. Mit stolzen zehn Prozent Restakku hat die 43-Jährige letztendlich dann doch noch bis nach Hause geschafft.

Erst vor Kurzem musste sich die Witwe von Willi Herren (†45) mit heftigen Anschuldigungen auseinandersetzen.