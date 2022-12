Willi Herren (†45): Diskussion um seinen Grabstein – sowas hat selbst der Steinmetz noch nicht gesehen

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Handelt es sich dabei jedoch um ein Andenken an eine geliebte Person – wie etwa das Design eines Grabsteins für einen Angehörigen – sollten sich Außenstehende lieber nicht einmischen. Im Fall von Willi Herren scheint der ein oder andere jedoch zu vergessen, dass auch Personen des öffentlichen Lebens ein Recht auf diese Privatsphäre verdient haben.

Nun äußert sich Willi Herrens Tochter Alessia zu der Kritik am Grabstein ihres Vaters und erklärt, was ihr bei der Gestaltung des Grabes besonders wichtig gewesen ist. Da staunt selbst der beauftragte Steinmetz.

Tochter von Willi Herren wird deutlich: „Wir wollten, dass es perfekt wird“

Dieser Grabstein ist einfach nicht zu übersehen. Für Willi Herren haben seine Kinder einen ganzen Tempel auf dem Kölner Melaten-Friedhof errichten lassen. Stolze 1,50 Meter hoch ist der schwarze Stein, der aus purem Granit gefertigt worden ist. Darauf ist unter anderem ein großes Porträt des verstorbenen Ballermann-Stars graviert, das von zwei schwarzen Säulen im römischen Stil gerahmt wird.

Für den ein oder anderen mag dieses Werk zu übertrieben, zu protzig erscheinen, doch laut Willis Tochter Alessia ist es genau das richtige für den Entertainer, wie sie gegenüber dieser Redaktion verrät. Jedes Detail an dem Stein sei genau von ihr und ihrem Bruder Stefano durchdacht worden. „Wir haben lange überlegt, welches Bild meines Vaters wir aussuchen. Auch das ganze Drumherum, sei es Schrift, Einzelheiten und so. Wir haben alle gemeinsam überlegt, was meinem Vater gefallen hätte, was in seinem Sinne gewesen wäre“, erklärt die 20-Jährige gegenüber dieser Redaktion.

Willi Herren mit seiner Tochter Alessia, hier am 16. April 2021 in Köln. Foto: IMAGO / Future Image

Gemeinsam mit Stefano habe sie den Stein bei einem Kölner Steinmetz in Auftrag gegeben. „Aussuchen, Bestellen und Lieferung des Steins haben insgesamt vier Monate gedauert“, erinnert sich Alessia. Auf das Endprodukt ist sie mehr als stolz. „Mein Bruder und ich haben so etwas noch nie gemacht und wir wollten, dass es perfekt wird. Daher sind wir froh und sehr stolz, dass das Ergebnis so wunderschön geworden ist“, so die Kölnerin.

Steinmetz über Grabstein von Willi Herren: „Sehr ungewöhnlich“

Neben dem originellen Design sticht der Grabstein von Willi Herren durch einen QR-Code auf dem Grab hervor. Scannt man diesen mit einem Smartphone, ertönt kurz darauf die Stimme des Musikers. Ein Detail, das man so wohl noch nie auf dem Melaten-Friedhof gesehen hat.

Auf Nachfrage dieser Redaktion verrät der von Alessia und Stefano beauftragte Steinmetz: „Den QR-Code haben die Kinder von sich aus erstellt und draufgemacht.“ Das Unternehmen beschäftige sich zwar schon seit über 30 Jahren mit ausgefallenen Grabstätten, doch die Idee, einen personalisierten QR-Code auf dem Stein anzubringen, sei für sie ebenfalls neu. „Das ist sehr ungewöhnlich. In der Art ist das bei uns noch nie vorgekommen“, so die Mitarbeiterin.

Willi Herren ist am 20. April 2021 tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden worden. Die genaue Todesursache des ehemaligen „Lindenstraße“-Darstellers ist der Öffentlichkeit bis heute unklar.